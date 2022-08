Kevesebb, mint három hét és becsengetnek az iskolákban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok diáknak problémát okoz a korán kelés, mert a nyári szünetben felborult az alvási ciklusuk. Bár az alváskutatók szerint a nyári szünetben is érdemes tartani a megszokott napirendet és nem szabad rászoktatni a gyermekeinket az éjszakázásra, azért ennek a kivitelezése a valóságban nem is olyan egyszerű. Mindenki örül, hogy együtt a család, és egy kicsit több idő jut egymásra, a közös élményekre. Egy azonban biztos: az iskola- és óvodakezdés közeledtével érdemes a gyerekeket visszaszoktatni a korai lefekvéshez. Ennek két hatásos módszere van: a rendszeres lefekvési idő betartása, és főként a nagyobbak esetében, a „kütyük” elkobzása éjszakára.

Tudatos napirend

Egy alvástudománnyal foglalkozó szakemberek által végzett kutatás, amely 800 gyermek bevonásával zajlott, megállapította, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei következetesen ragaszkodtak a napirendhez és ennek részeként a korai lefekvéshez, jobb eredményekkel oldottak meg nyelvi, olvasási, és matematikai feladatokat. A vizsgálat konklúziója egyértelmű: nem csak a kicsik, de a nagyobbak számára is elengedhetetlen a rendszeres lefekvési idő az egészséges fejlődéshez és a szervezet regenerálódási képességének fenntartásához. A tanulmány arra is rámutatott, hogy hétvégén sem szabad hagyni a gyerekeket „éjszakázni”, majd másnap délig aludni, mert ez felboríthatja a mindennapi életritmusukat.

Eltérő alvási igény

Életkortól függően változik az, hogy mennyi alvásra van szüksége a gyereknek. Egy négyéves gyermeknek átlagosan 11 órára, egy kilencévesnek 10 órára, míg egy tizennégy évesnek 9 óra alvásra van szüksége. Persze ettől lehetnek egyéni eltérések, a szakemberek azt javasolják, hogy a szülők kísérjék figyelemmel, hogy gyermeküknek mennyi alvásra van ahhoz szüksége, hogy reggel kipihenten ébredjen és napközben energikus legyen. Célszerű alvási naplót vezetni arról, hogy a gyermek mennyit aludt éjszaka, és hogyan viselkedett napközben. Ha azt vesszük észre, hogy csemeténk nem elég éber, vagy rosszul teljesít az iskolában, alvási idejét növelni, vagy éppen csökkenteni kell.

Készítsük őket az alvásra

Az alvásra rá kell hangolódni, nem megy egyik pillanatról a másikra az aktív üzemmódból a pihenésre átkapcsolás, az agyat fel kell készíteni az alvásra. Figyeljünk oda arra, hogy közvetlenül lefekvés előtt már ne ugráljanak, ne izgassák fel magukat a gyerekek, így agyuk jelzést kap, hogy itt az ideje az alvásnak. Fontos, hogy idejében kezdjük meg a „vissza szoktatást” a korai fekvésre, mert később súlyos alvászavarhoz is vezethet a rendszertelen alvással töltött idő.

„Mi már amúgy sem engedtük a gyerekeket, hogy sokáig fent legyenek így nem lesz nehéz az átállás, a legnagyobb fiam most megy 12-ik osztályba a legkisebb lányom pedig most lesz 5-ik osztályos” - mondta el a Borsod Online-nak Kovácsné Filep Erzsébet, aki szerint csak az első néhány nap lesz nehezebb a gyerekeknek. „Én vidékről járok be vonattal, kissé meg is visel a korénkelés, de meg tudtam már szokni, ilyenkor mindig furcsa újra korábban lefeküdni, de a szeptember az mindig ilyen” - mondta el Sipkovics Henrietta, aki azt is hozzátette, hogy szerinte nehéz lesz visszatérni az iskolapadba.