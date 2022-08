– Már néhány éve elkezdődött az Avas felújítása, és ezt folytatjuk most mi is. Az első feladat az esővízelvezetés, valamint a közművek fejlesztése volt a pincesoron, és látszik, hogy a magántőke is próbál fejlesztéseket idehozni. Örülünk, hogy szépül és épül az Avas épített környezete is.

Veres Pál hangsúlyozta, a Horváth-tetőt jónéhány évtizede már, hogy kialakították, de megkopott, korszerűtlenné vált. Épp ezért folytatódott az Avas felújítása ezzel a lépéssel.

– A munka nem ér véget, folytatódik majd az Avastető felújításával és átalakításával, az utolsó előkészítési fázisban van ez a fejlesztés, valamint megújul az Avas kilátó is – emelte ki Veres Pál. Így folytatta: a közbeszerzés végénél tartanak, lesz forrás, és lesz kivitelezés is, a kilátó továbbra is a város meghatározó jelképe marad.

Attraktív zöldterület

A polgármester megjegyezte, a Zöld Miskolc program részeként fejlesztik a füves és fás területeket, valamint azok fenntartása is a miskolci önkormányzat feladata lesz. Felsorolta, mi mindent alakítottak ki a Horváth-tetőn. Attraktív zöldterület volt a cél, ahol minden korosztály jól érzi majd magát, és az akadálymentesítetésre is hangsúlyt fektettek. Sétautak, játszóterek várják a vendégeket három korosztály-, sőt a kutyások számára is. Kialakítottak piknikező helyet a felső teraszon – itt tartották a megnyitó ünnepséget, – vannak pihenő és napozóterületek, és rertróteraszt is épült pihenőpadokkal. Megújult a közvilágítás is. Bővültek a sportolási lehetőségek a kültéri edzőeszközökkel, gördeszkapályával, mászófallal.

– Az egész fejlesztés azt szolgálja, hogy a Horváth-tető és az Avas visszakapcsolódjon a város vérkeringésébe, és visszanyerje méltó rangját, megőrizve a hely eredeti szellemiségét, 21. századi köntösben. Folytatni szeretnénk a munkát, hiszen a lépcsősorok megújítását, a csapadévízkelvezető rendszer fejlesztését terveink szerint a következő TOP-os pályázati forrásokból valósulhatnánk meg. Az Avas oldalának infrastrukturális fejlesztése, a víz- és ivővízfejlesztés is a célok közé tartozik.

Megáldotta a beruházást

A polgármester beszéde után Hangóné Birtha Melinda, a Miskolc-Avasi Református Egyházközösség lelkipásztora megáldotta a beruházást, majd a polgármester Szopkó Tibor alpolgármesterrel együtt vágta át a szalagot, és ezzel a gesztussal átadták az új beruházást a miskolciak és az ideérkező turisták számára.

A megnyitón részt vevő vendégek ez után vették birtokba a játszóeszközöket, sétányokat. A megújult teraszokon, gyalog jöttünk le az Avasról: a játszótereket, az extrém sportpályát már ellepték az érdeklődők.