Helyi lakos osztotta meg az egyik miskolci csoportban, hogy a Felsőruzsin körúton tűzoltók, rendőrök és rohammentő jelent meg. Még azt is elárulta, hogy a pánikot egy odakozmált, kissé füstölő serpenyő okozta.

Az eset részleteiről a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kérdeztük.

„A Felsőruzsin körúton történt esetről szerdán este kilenc óra előtt néhány perccel értesültünk egy lakossági bejelentés alapján, amely szerint az érintett társasház egyik lakásában a szellőzőn keresztül füstszag volt érezhető. A miskolci hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és egy magasból mentő járművel vonultak az épülethez, majd megkezdték a felderítést” – nyilatkozta szerkesztőségünknek Dojcsák Dávid tűzoltó százados, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

„Az egységek több lakást átvizsgáltak, végül megállapították, hogy a füst étel odaégés miatt keletkezett egy harmadik emeleti lakás konyhájában. Az eset során tűz nem keletkezett, a füstölést a tűzoltók kiérkezéséig megszüntették. A lakóknak nem kellett elhagyni az épületet, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.”

Nagyobb bajt is okozhat

Előfordul, hogy a tűzhelyen felejtett étel miatt tűz üt ki a konyhában, ami továbbterjedhet.

„A hasonló esetek szinte minden hónapban előfordulnak néhány alkalommal. A tűzhelyen, vagy a sütőben felejtett étel általában intenzív füstképződéssel jár, amelyet az ingatlan tulajdonosa, vagy használója is észlel, és a tűzoltók kiérkezése előtt megteszi a szükséges lépéseket a nagyobb baj elkerülése érdekében. Ritkábban, de előfordul olyan eset is, amikor a figyelmetlenség miatt nem csak füst, hanem tűz is keletkezik, és az továbbterjed a konyha berendezési tárgyaira, rosszabb esetben más helyiségekre is. Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a készülő ételt a tűzhelyen, vagy a sütőben! A beavatkozások besorolása mindig a tűzoltók helyszíni felderítése és beavatkozása alapján történik. Kezdetben minden bejelentést valós, beavatkozást igénylő eseményként kell kezelni, mindaddig, amíg az egységek személyesen meg nem győződtek az ennek ellenkezőjéről” – tájékoztatott a szóvivő.