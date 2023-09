„A tavaly decemberi tűzeset bebizonyította, hogy nagyon nehéz járművel közlekedni, kanyarodni itt a házak között, nem tudta a tűzoltóautó és a mentő biztonságosan megközelíteni a házat, ezért a lakókkal egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a sosem használt virágládákat, aminek az alapja vasbetonból volt elkészítve, felszámoljuk, és 70 centiméterrel kiszélesítjük a járda melletti területet. A szakemberek majd hozzáigazítják az út burkolatát, felületét is. Ezáltal a ráforduló rész is sokkal kényelmesebb lesz és biztonságosabb a nagyobb járművek számára. Az esetkocsik is kényelmesebben járnak így majd el az orvosi rendelő környékén, ami a téli időszakban nagyobb biztonságot jelent az ott élők számára” – tájékoztatott az önkormányzati képviselő. Hozzátette, hogy a mostani aszfaltozást képviselői alapjából finanszírozta, amely másfél millió forint volt.