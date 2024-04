A munka ünnepén nagy munka vár a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatára. A piros-fehérek történelmük hatodik döntőjét kezdik május 1-jén, szerdán, 18.00-tól, hazai környezetben, Miskolcon, a DVTK Arénában. Ellenfelük az egyik fél három nyert meccséig tartó fináléban, a Serco Uni Győr együttese lesz.

A piros-fehérek remekül szerepeltek ebben az évadban, a Magyar Kupában döntőt játszottak, az Euroligában a negyeddöntőig jutottak, vagyis a legjobb 8 közé kerültek be, de nyílt titok, hogy a bajnoki döntőbe jutás, az itteni jó szereplés volt fókuszban az idény során.

– A szezon kezdete előtt még nem beszéltünk a nyilvánosság előtt a bajnoki célkitűzésről, de a rájátszás előtt megfogalmaztuk, hogy döntőt szeretnénk játszani, és ha ez sikerül, akkor ott is folytatnánk a jó sorozatunkat – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője. – A célunk egyik részét elértük, és most, hogy egy nagy lehetőség előtt állunk, szeretnénk sportemberként a maximumot kihozni magunkból, hogy megnyerhessük a bajnokságot. Sok minden szól a csapatunk mellett, a szurkolótáborunk, az, hogy a csarnokban uralkodó, az ellenfelek számára félelmetes hangulatban, ebben az évadban magyar csapat még nem tudott nyerni a DVTK Arénában, továbbá az, hogy a Győrt eddig kétszer legyőztük a bajnokságban, itthon és ott is, illetve a Magyar Kupa elődöntőjében szintén az otthonukban tudtunk nyerni ellenük, illetve az is a mi esélyeinket növeli, hogy döntőbeli ellenfelünk tudomásunk szerint nem tud a komplett keretével kiállni. Ez mind szép, de nem szabad elfelejteni azt, hogy ez egy döntő, amelyben sok váratlan dolog történhet. Egy ilyen csata hihetetlen energiákat képes felszabadítani mindenkiből, és ennek során a kiegészítő emberek is extrát hozhatnak. Elaludni nem szabad, a róka, holló, sajt példamesét mindenki ismeri, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen hibába essünk. Gőzerővel készülünk, szerencsére nálunk mindenki bevehető. A Győrről tudjuk, hogy életveszélyes külső soruk van, gyors indításokból szeretnének pontokat elérni, hogy az átmeneteket jól csinálják, ezekre kell nagyon odafigyelnünk.

Az aranyálomról

Az edző arról is szót ejtett, hogy érzékelik a felfokozott várakozást a szurkolók részéről, azt, hogy több évtizedes aranyálmot válhatnak valóra.

– Óriási az érdeklődés, nem csak az első, hanem harmadik meccs iránt is, amelyet szintén hazai környezetben, a jövő héten kedden játszunk – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Bízom benne, hogy fergeteges hangulat lesz, szeretnénk örömet szerezni Miskolcnak, a DVTK tábornak, a szurkolóknak. Megdolgoztunk ezért ebben a szezonban, de a hátralévő mérkőzéseken nagyot kell harcolnunk, minden energiánkat bele kell tegyük a meccsekbe. Nem bízzuk el magunkat, olyan megalkuvás nélküli játékkal akarunk előrukkolni a döntőben, mint a Sopron elleni elődöntőben, mert ez esetben komoly esélyünk lehet arra, hogy megnyerjük a bajnokságot.