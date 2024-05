A miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkjában, a szabadtéri színpadon ad koncertet szombaton este a Totális Metál néven futó produkció. Ezúttal a Pokolgép évek: Éjszakai bevetés 35! címet kapott programmal állnak színpadra. A csapat összeállítása: Kalapács József (ének), Nagyfi László (gitár), Rudán Joe (ének), Pazdera György (basszusgitár), Tarca László (dob), és Nagy Dávid (gitár). Egész estét betöltő műsorral, ismert Pokolgép dalokkal készül a banda a fémzene rajongói számára.

Erős repertoár

Kalapács József a tavaszi, Barba Negrában rendezett koncert előtt a következőket mondta: "A 2023-as koncertnél hosszabb műsorral, nagyobb látvánnyal készülünk, és annak a bulinak a kifogásolható hangzását is javítjuk idén, hogy ne kelljen a beépített magnókra támaszkodni, hanem végre gyilkos sounddal szólaljon meg a produkció. Megfelelő technikai személyzettel és eszközparkkal készülünk mi, és a helyszín is. A program már eleve eddig is dús volt, de idén még bővítjük a repertoárt, jobban ráerősítünk az Éjszakai bevetés plusz dalaival, sőt, bekerülhet olyan nóta is a lemezről, amit még anno az album megjelenése után sem nagyon játszottunk, például a Most már elég is tervbe van véve részemről. Erről a számról jut eszembe, hogy a Totális Metal produkcióban eredeti hangolásban, eredeti hangmagasságokban játsszuk, énekeljük az összes dalt. Várhatóan kétórás műsorral készülünk, de még megy egy nagyon pici vívás a repertoárral kapcsolatban – én folyamatos részeredményekkel kívánom elérni az általam kigondoltakat. ”