A 65 esztendős egykori hátvéd először tíz esztendősen, 1968-ban ,,találkozott" a fővárosi zöld-fehérekkel, amikor látta az akkori Edelényi Bányász pályaavatóját, amely eseményen többek között Novák, Szőke, Albert, Rákosi és Fenyvesi is pályára lépett. Ugyanakkor a futballista karrierjét a MÉMTE csapatában kezdte, ott figyeltek fel rá a Hejőcsaba vezetői, akik leigazolták 1974-ben. Jól ment neki a játék, olyannyira, hogy egy év múltán már a DVTK hívta, az első esztendőben a piros-fehérek ifjúsági, illetve tartalék csapatában focizott. Diósgyőrben 1976 szeptemberében mutatkozott be az élvonalban. 12-szeres válogatott, kupát nyert, a DVTK-val, a bajnoki cím azonban hiányzik a gyűjteményéből. 1987 nyarán légiósnak állt, ,,északra" ment, Svédországba.

– Azon év tavaszán Magyarországon túrázott egy svéd csapat, amellyel játszottunk. Ott látott meg egy Svédországban élő magyar menedzser, aki kiajánlott az akkor a kiesés elől menekülő Elfsborghoz – kezdte Szántó Gábor. – 29 évesen kerültem ki, csupa erős, fiatal srác közé, akikkel, az ellenfelekkel keményen meg kellett harcolnom. Emlékszem, Anders Limpár ellen is pályára léptem, aki akkor az Örgryte-ben játszott, később 58-szoros svéd válogatott lett, és vb-bronzérmes 1994-ben. 12 mérkőzésem volt az első ligában 1987-ben, a klub ugyan búcsúzott az élvonaltól, nekem fél plusz két éves szerződésem volt, opcióval, és megtartottak a másodosztályra is. Jött egy holland tréner, Jan Mak, aki azt az iskolát erőltette, nem mellesleg négyszer volt szövetségi kapitány a Seychelles-szigeteken. Edzés csak délután volt, délelőtt iskolába jártunk tanították a nyelvet, amit meg is akartunk tanulni. Rettenetesen jó alap volt nekem az, hogy annak idején elkezdtem a németet, a Miskolcon jól ismert Karetka László édesanyja tanította.

Segédmunka, utána edzés

Az Elfsborg után Németországba költözött a hátvéd, a harmadosztályú VfL Herzlake-nél ugyancsak két és fél évet töltött el.

– 1990 tavaszán még volt egy fél szezon a bajnokságokból, és egy német barátommal azt nézegettük, hogy a második vonalban hol lehet gond a bennmaradással, vagy a harmadosztályból, az Oberligából kik szeretnének felkerülni – emlékezett vissza Szántó Gábor. – A VfL Herzlake védőt keresett, mert meg akart ragadni, egyébként egy bútorgyár támogatta őket. Befejeződött az évad, és abban maradtunk az elnökkel, hogy majd hívnak. Hazajöttem, egy hónapot nyaraltam, és vártam, de a szezon indulásáig nem történt semmi. Eltelt három forduló, rosszul rajtoltak, és jött a telefon, hogy ,,Gyere Gábor, segíts!". Mondtam, rendben, kimegyek, de minimum két évre, rövidebb időre nem. Elfogadta, bekapcsolódtam újra a munkába, egy kis fluktuáció volt a keretben, de mindenkit ismertem. Szóval itt voltam 1992 nyaráig. Ekkor az alacsonyabb osztályú BV Quakenbrück keresett meg, azzal az elgondolással, hogy kezdjünk el egy olyan koncepciót, hogy délelőtt dolgozom segédmunkásként, délután pedig edzek. 1983-ban végeztem Debrecenben, az Ybl Miklós Főiskolán magasépítő üzemmérnökként, úgyhogy munka lett volna, de az alapoktól, azonban még egy hónap sem telt el, és úgy döntöttem, a kettő fizikálisan megerőltető lenne, így eljöttem. Hazatelepültünk öt év után, a bátyámmal 1993-ban alapítottunk egy bádogos céget. Jó erőben voltam, kijártam még Ausztriába, alacsonyabb osztályba, mint sokan mások. Péntekenként mentem, vasárnaponként jöttem, itthon edzettem, a Fradi második csapatával. A Purgstall volt az utolsó hivatalos klubom, mint aktív játékos, nem öregfiúk csapat.

Zuk kisteherautóval

A Budapesten élő Szántó Gábor elmondta, mostanság MLSZ-ellenőrként tevékenykedik, az NB I-ben, NB II-ben, vagy az NB III-ban, szeret találkozni régi vezetőkkel, ismerősökkel barátokkal. Miskolcon nemrégiben járt, temetőket keresett fel, ugyanakkor mivel lakóautója van, tett egy zempléni körutat is.

– A Fradival való találkozásom annak idején úgy jött, hogy öt évvel fiatalabb vagyok, mint a bátyám – sorolta Szántó Gábor. – Nyűg voltam az ő társaságuknak, de mondtam nekik, hogy vigyenek magukkal, egyfajta ,,kutyaként", aki mindig megy utánuk, nem lehet lerázni. Velük kerültem ki 68-ban Edelénybe, a pályaavatóra egy Zuk kisteherautóval, annyian voltak a meccsen, hogy még a fákon, és a kerítésen is csüngtek az emberek, a korabeli sajtó hatezer nézőt írt. Nagyon megfogott az a pillanat, maga a foci. Persze akkor még nem gondoltam semmit, hogy én egyszer a Ferencvárosban leszek játékos, elérhetetlennek tűnt, de a MÉMTE-ben, Hejőcsabán, és később Diósgyőrben mindig a legjobbat akartam kihozni magamból. A DVTK-val nagy élmény volt legyőzni a Fradit, csordultig volt mindig a stadion, az egymás elleni mérkőzés volt a csúcsok csúcsa.

Lehet éppen az az egy

1981-ben a Ferencváros szerezte meg a bajnoki címet, és azon a nyáron ,,magához hívta" Szántó Gábort.

– Diósgyőrben akkor mentek el játékosok, idézőjelben mondva gyengült a csapat – folytatta az egykori védő. – Válogatott voltam, egyértelműen úgy gondoltam, hogy mennem kell, bár a Ferencváros mellett másik négy klub is hívott, többek között az Újpesti Dózsa, és a Debrecen is. Mivel a Fradi a kérők között volt, nem volt kérdés a választás. Rá akartam még tenni egy-két lapáttal a pályafutásomra, aranyérmet szerezni, ami sajnos nem sikerült. Abban az időben, miként most is, a második hely kudarc volt a kilencedik kerületben.

Szántó Gábor a vasárnap bajnoki összecsapással kapcsolatban megjegyezte.

– Egy korábban leszervezett program miatt Horvátországban leszek, de a telefonomon be van állítva az Elfsborg, a DVTK, és a Ferencváros, az eredményeik, úgyhogy fogom látni, bármi történik – nyilatkozta, majd feltettük azt a kérdést, mit szól ahhoz, amit Kuznyecov Szergej csinál a DVTK edzőjeként, hogy jól áll a csapat. – Mondtam az apjának, idősebb Kuznyecovnak egy Fradi meccsen, hogy ,,...ha a fiad összerak egy olyan csapatot a pályán, amelyik megdöglik a győzelemért, akkor király lesz Diósgyőrben". Mindkét csapat keretében elég sok a külföldi, de ezzel nem lehet mit kezdeni, világtrend. Ugyan a klubok költségvetését nem ismerem, de a Ferencvárosnál két azonos képességű, minőségű játékos van ugyanarra a posztra. A futball azért olyan szép játék, mert egy mérkőzésen bármi előfordulhat, és lehet, hogy tízből kilenc összecsapáson a Fradi nyerne, ám lehet, ez lesz az az egy, amikor a DVTK. Miután rengeteg szurkoló lesz jelen a helyszínen, bízom abban, hogy a csapatok látványos, jó játékkal fogják őket kiszolgálni. Nem gondolom azt, hogy balhé lesz, lenne, maga a stadion is korszerű, illetve akiknek kell, azok maximálisan odafigyelnek a rendezésre.

A végén azt is felvetettük, lehet-e Kuznyecov Szergej valaha Ferencváros-edző?

– Most az a klub filozófiája, hogy külföldről hoz nevesebb trénereket, hogy ebben lesz, lehet-e valamikor változás, nem tudom. Amennyiben Diósgyőrben tudja tartani a formát, hozza a jó eredményeket, helyezést, és esetleg még elmegy majd egy időre külföldre, ahol szintén bizonyít, akkor elképzelhető – zárta válaszát Szántó Gábor.