Labdarúgás: NB III, Észak-Keleti csoport, 29. forduló

Evolution Hungary-Cigánd SE – Diósgyőri VTK tartalék F4R 2–1 (1–1)

Cigánd, 150 néző. V.: Sándor Cs. (Tőkés, Vilmányi).

Cigánd: Perehanec – Pap, Kőrizs (Silling, 80.), Misák (Kereszti, 93.), Tóth M., Tóth G. (Juhász, 66.), Vass, Kelemen (Kovács N., 80.), Girdán (Honchar, 66.), Motkó, Horváth Z. Vezetőedző: Igor Bogdanovic. DVTK tartalék: Bánhegyi – Komlósi B., Bacsa, Szamosi Á. (Sipos, 73.), Ferencsik S., Ferencsik B., Balázsi (Lajcsik, 46.), M. Zrnic, Demeter M., Sáreczki (Hetyei, 57.), Fekete V. (Tóth Zs., 73.). Edző: Szamosi Tamás. G.: Kőrizs (22.), Honchar (91.), ill. Szamosi (21.). Kiállítva: M. Zrnic (40.). Jók: az egész csapat, ill. Szamosi Á., Ferencsik B., Komlósi B.

Igor Bogdanovic: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, hiszen egy jó minőségű, fiatal csapattal találkoztunk ezen a délutánon. Az is látszott, hogy pontosan tudják, mit kell csinálniuk. Nekünk viszont erre kellett jó választ adni. Egyetlen célunk volt, hogy ezt a találkozót valahogy nyerjük meg. Ezt teljesítettük, annak ellenére is, hogy sok helyzetet hagytunk ki. Türelmesek voltunk, és a ráadásban megszületett a győztes gól, ami egyszersmind a bajnoki ezüstérmünket is jelentett.

Szamosi Tamás: – Mérkőzések óta saját magunkat nyírjuk ki a felesleges kiállításokkal. Ezt a szó legszorosabb értelmében kell érteni. Most is ez történt. Tíz emberrel is stabilan játszottunk, sajnálom, hogy ez nem párosult eredménnyel. Most már nem a saját kezünkben van a sorsunk.