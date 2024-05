A szervezők izgalmas és változatos programokkal készültek minden korosztály számára. Szórakoztató bohócműsor mellett a gyerekek ugrálóvárban is játszhatnak, kipróbálhatják a Pajta Játék-tár játékszereit, valamint különféle szabadtéri játékokban vehetnek részt. Az arcfestés és csillámtetoválás mellett kézműves foglalkozások is lesznek. A bátrabbak találkozhatnak egzotikus állatokkal, például varánusszal és óriás boával. A rendhagyó Mocorgó és Maminbaba foglalkozások is különleges élményt kínálnak. A program ideje alatt a felnőttek sem maradnak elfoglaltság nélkül: ingyenes női jóga bemutatón és beszélgetésen vehetnek részt Viszlai Melinda jógaoktatóval. Továbbá a Leopold Macskaélet Alapítvány is kitelepül, hogy bemutassa tevékenységét és programjait.