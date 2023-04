A női kosárlabda NB I rájátszásában, a két nyert meccsig tartó elődöntő második összecsapásán, Húsvét vasárnap, a DVTK-Hun-Therm volt a házigazda, a Serco UNI Győrrel szemben. Mivel a két fél pénteki első meccsét, a Rába-parti városban a zöld-fehérek nyerték (100-97), a két csapat azzal a tudattal léphetett pályára, hogy egy újabb győri siker esetén véget ér a párharc, diósgyőri győzelem pedig harmadik meccset hoz, szerdán, Győrben.

A hazaiak dolgát nehezítette, hogy Greenre térd problémája miatt nem számíthatott a piros-fehérek szakvezetője, a center hiányát kellett valahogy kompenzálni.

Jobban kezdett a Diósgyőr, Garbin hármasa után nem sokkal 5-0 állt az eredményjelzőn, de ezt a hátrányt hamar ledolgozta a Győr (5-5). Innentől kezdve szoros volt a meccs, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy labdányi különbséggel. A 8. percben Ellenberg középtávolijára (11-15) hamar jött a válasz, és a hazaiaknak, a játékrész végén, Kányási hármasával sikerült összehozni a részsikert (17-15).

A második negyedben is folytatódott a nagy küzdelem, sokáig nem tudtak egymástól elszakadni a csapatok. A 15. percben is szoros volt még az állás, ám 26-25-öt követően a DVTK-nak még csak, csak sikerült betalálnia, de a győriek termése elakadt, időt is kért szakvezetőjük, a 17. minutában (31-25). A pauza után Williams faultosával jött vissza egy labdára a zöld-fehér gárda, majd Jovanovic három, Aho N. két jó büntetőjével lett közte nyolc (36-28). Emiatt kellett az újabb idő a Győrnek, a negyed utolsó percének elején, de a hosszú szünetig nem tudták csökkenteni a különbséget (38-30).

Bernáth és Guirantes

Bernáth gólja nyitotta a harmadik menetet (40-30), de a folytatásban nem ebbe az irányba változott a különbség. Az addig halványan dobó Ellenberg gyors egymásutánban két triplát is bevert, Oroszova góljával egál lett, Dubei pedig már a Győrt juttatta előnyhöz, jött is a hazai időkérés a 0-12-es etap után (40-42). A szünetben Bernáth pihent rá egy trojkára (43-42), és miközben a hazaiak gyakorlatilag hét emberes rotációval játszottak, ez a szám a zöld-fehéreknél tíz fő volt. A Diósgyőrt a közönség tolta előre (48-44), a játékrész végén Bernáth szerzett emberfeletti faultos kosarat, ami után Ruff-Nagy büntetője zárta a harmadik felvonást (51-47).