A labdarúgó NB II 30. fordulójában Húsvét vasárnap a listavezető Diósgyőri VTK együttese az osztályozós, 17. helyen álló Békéscsaba 1912 Előre gárdáját fogadta.

A hazaiak kezdőjében négy változás történt a legutóbbi, a Dorogi FC ellen idegenben 1-0-ra megnyert bajnokihoz képest: az akkor csereként jól beszálló Obounet és Lőrinczy is bizalmat kapott, U20-as játékosként ezúttal Bényei jutott lehetőséghez, így a másik fiatal, Senkó kimaradhatott, utóbbi helyett Danilovic kezdett a kapuban. Jurek és Cseke csak a kispadra került, a sérült Medgyes nem volt keretben, ahogy a szintén maródi Gera, Farkas D. és Viczián sem.

A Békéscsaba kezdője öt helyen változott az egy héttel ezelőtti, HR-Rent Kozármisleny elleni 1-1-hez képest, Hodonicki, Horváth P. és Lukács R. a cserék közé került, Hamed és Albert I. pedig oda sem. Puskás G., Fazekas L., Farkas M., Máris és Koródi viszont élvezte a viharsarkiak vezetőedzőjének bizalmát. Az évad elején még a DVTK-ban szerepelt, januárban Békéscsabára igazolt kapus, Póser, sérülése miatt csak a cserék között kapott helyet.

A mérkőzés első félidejében, a DVTK a szokásos nagy presszinget adta elő, a vendég együttes beszorult a kapuja elé, és mivel a hazaiak jól használták a széleket, több helyzetet is kidolgoztak. Úgy tűnt, hogy Obounet nagyon elemében van, ugyanis több alkalommal is gólszerzési lehetőség adódott előtte, de a kaput nem találta el, a jobb és a bal kapufa mellé is lőtt, és a léc fölé is durrantott. Az öt védővel felálló csabaiak a labdaszerzések után igyekeztek kontrákat vezetni, de a túl nagy területet csak kevésszer sikerült úgy befutniuk, hogy lövésig jussanak. Néhányszor azért ez összejött nekik, ám az első fél órában ők sem találták el a kaput. Védeni való mindkét oldalon az első félidő utolsó harmadában adódott, előbb Bokros, majd Bényei és Lukács D. próbálkozását hatástalanította Krnács, a túloldalon Kóródi tette próbára Danilovicot. Az első menet nagy diósgyőri fölényt hozott, gólt azonban nem.

Újabb lépést tettek

A meccs második felében is a DVTK játszott mezőnyfölényben, de a lila-fehéreknek az elején volt néhány ígéretes próbálkozásuk, Máris játékában volt benne a gólveszély. A piros-fehérek rendületlenül mentek előre, gyömöszölték a vendégek kapuja elé a labdát, és ahogy fogyott az idő, egyre forróbb, izgalmasabb lett a meccs. A kérdés csak az volt, hogy a hazai együttesnek sikerül-e bepréselnie a szurkolók által hőn áhított gólt. A válasz igen lett. A nagy fölény a 88. percben hozott hálót zörgető labdát: Lőrinczy jobbról érkező szögletét Lukács D. fejelte 6 méterről a jobb alsó sarokba (1-0).