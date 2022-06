A borsodi megyeszékhely volt a diáksport egyik hazai központja június első hétvégéjén, ugyanis három labdajáték képviselői itt döntötték el a diákolimpiai országos döntő sorrendjét. A visszajelzések alapján egyértelmű: Miskolc ismét bizonyította, hogy kiváló házigazda.

A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, valamint a Miskolc Városi Diáksport Szövetség június 2–5-e között Miskolcon rendezte meg a 2021/22-es, IV. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőt. A nagy menetelés három főszereplőjét kértük meg, fogalmazzák meg a rendezvénnyel kapcsolatos gondolataikat.

Daragó Lászlóné, a Magyar Diáksport Szövetség tiszteletbeli alelnöke korábban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet vezetőjeként, szorosan együttműködve a diáksport országos és helyi képviselőivel, több évtizeden át motorja volt a Miskolcon és a megyében rendezett nagyszabású eseményeknek.

– Hogy nekem mit jelentett ez az országos döntő? Nagyon büszke vagyok. A „csapat”, amellyel hosszú évekig sok sikeres rendezvényt csináltunk, változatlanul kitart, bővül és olyan rendezvényt szervez, ami Borsodra jellemző és megszokott. A másik nagyon jó érzésem, hogy sokan álltak az országos döntő mellé, támogatták a sikeres és emlékezetes finálé megrendezését. A megye, a város, a vállalkozások egyaránt fontosnak tartották, hogy maradandó emlékekkel gazdagodjanak a hozzánk érkező gyerekek, testnevelők. Azok a szakemberek, akik a sportágak versenybizottsági elnökei voltak, egyhangúan azt mondták, sok országos döntőn vettek részt, sok jól szervezett versenyt láttak, de ez a miskolci hétvége mindent felülmúlt, szervezettségben, hangulatban, segítőkészségben, ajándékokban.

Száz főt is

Fazekas Miklósné, a Szervező Bizottság elnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke a következőket nyilatkozta:

– Az elmúlt hónapban szinte minden este még éjfél felé is leveleztünk Benőcs Dávid kollégámmal és kerestük a megoldást a szervezési feladatokra. Remek párost alkottunk! Hála a technikának, a már évek óta fővárosi Daragóné Gabi is ugyanúgy segített, mintha még miskolci lakos lenne. Szóval a kemény mag működött, és szerencsére a megszállott, sportot szerető diáksportos megyei és miskolci kollégáink is bekapcsolódtak a munkába. Szerencsére a hat sportcsarnok, a szálláshelyeink is mindent megtettek a sikerért. Ha összeszámolom, hogy mennyien érezték sajátjuknak a rendezvény sikerét, akkor az önkéntes diákokkal együtt a száz főt is elérjük. De megérte a sok munka! A gyerekek felszabadult öröme a megnyitóünnepségen, a mérkőzések színvonala, remek hangulata, az eredményhirdetések a gazdag ajándékokkal, amikkel értékelhettük a döntőn való részvételt a diákoknak és a testnevelőknek, mind-mind ide sorolhatóak. Köszönet a segítőknek, támogatóknak. Egy ilyen rendezvény örök életre szóló élmény nemcsak a részvevőknek, hanem a szervezőknek is. Ezért érdemes élni és dolgozni!

Benőcs Dávid rendezvényfelelős, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület titkára a következőket mondta:

– Két elhalasztott évet követően, harmadik nekifutásra végre sikerült megrendeznünk a IV. korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjét Miskolcon. Összesen hat helyszínen, három napon keresztül zajlottak a kézilabda-, kosárlabda- és röplabdamérkőzések 48 iskolai csapat részvételével. A Covid–19 és a külvilág hatásai erősen érződtek a szervezés menetében. Többször falakba ütköztünk, és ezáltal újabbnál újabb megoldandó feladatokkal szembesültünk, de köszönhetően a nagyon rutinos szervezői gárdánknak és Fazekas Miklósné elnök emberfeletti munkájának, a gondok elhárultak, így egy sikeres országos döntőt valósíthattunk meg. A szervezéssel járó fáradalmakat a rengeteg pozitív visszajelzés csillapítja, mind a sportági elnökök részéről, mind a csapatvezetők és szülők részéről. Szponzoraink nélkül szintén lehetetlen lett volna élménnyé varázsolni a döntőt a résztvevőknek, innen is köszönjük nekik a felajánlásaikat! Miskolc városa és Borsod megye újra megmutatta, hogy kiváló házigazdája tudott lenni egy ilyen rangos diáksporteseménynek! A munka nem áll meg, most következnek a tanévi és az országos döntő elszámolásai, majd egy rövid pihenőt követően a 2022/23-as tanév előkészítése.

(A borítóképen: A megnyitó egyik pillanata)