A megyei résztvevő csapatok felkészítői közül öten megosztották velünk gondolataikat a nagy menetelés előtt.

Stefánné Hegedűs Zsuzsanna (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, leány kosárlabda):

- Két passzív év után (pandémia) végre sor kerülhet az országos döntő megrendezésére, aminek nagyon örülünk. A csapat idősebb tagjai korábban Mezőberényben (3.kcs.)már megismerték a diákolimpia országos döntő hangulatát, lüktetését és bátran mondhatom, alig várták a mostani versenyt. Próbáltunk egységgé kovácsolódni, hiszen mindenki valamelyik egyesületi korosztályban, vagy az iskola színeiben pallérozódik. Városi és megyei döntőt nyertünk.

Az a célunk, hogy jól érezzék magukat a lányok, miközben képviselik iskolájukat és hazai környezetben játszanak, tudják megmutatni mire képesek!

Oláh Zsoltné (Kazincbarcika, leány kézilabda):

- Néhány éve a Kazincbarcikai Kézilabda Klub csapataiban játszó, a gyermekbajnokságban versenyző társaság a miénk, akik máshol, ilyen összeállításban nem szerepelnek. Edzőik Puskás Attila, Ponyi Szabina és Klement Mariann, akik különféle korosztályokat versenyeztetnek. A Pollack Iskola csapatában több korosztályban versenyző diák szerepel, így akadnak közöttük 6-7-8. évfolyamos tanulók. Lelkesen, szorgalmasan készülnek saját csapatukkal. Sajnálatos, hogy az első számú kapusok más iskolába járnak, így nem tudnak részt venni a Pollack Iskola színeiben ezen az országos döntőn. Mivel megyei bajnokként jutottunk az országos döntőbe, nem játszottunk selejtezőt, így valószínűleg a többi csapat összeszokottabb, erősebb és gyorsabb játékot képvisel. Minden eredménnyel elégedettek leszünk, arra törekszünk, hogy a diákok élvezettel, lelkesen játszanak a mérkőzéseiken.

Jakab László (Szerencs, fiú kosárlabda):

- Az életkor tekintetében a csapat két korosztályra bomlik. Ebből 6 gyerek 5. Illetve 6. osztályos tanuló. A csapat magját hat, nyolcadik osztályos tanuló alkotja. A megyei döntőt magabiztos játékkal, veretlenül megnyertük. Célunk ezen az országos döntőn a tisztes helytállás mellett iskolánk és városunk hírnevének öregbítése.

A csapat tagjai: Török Zsombor, Galatóczki Péter, Kratochvíla Michal, Kratochvíla Mátyás, Pataky Vilmos, Pankotai Péter, Pálinkás Gergő, Erdélyi András, Lesó Ákos, Lesó Áron, Hering Levente. Edzők: Nagy Lajos, Jakab László, Endrész Tamás .

Kajtor Csaba (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium (leány röplabda):

- Nagyon fiatal csapatunk van, ezt nem az életkorra értem, hanem arra, hogy a többség 1 illetve 1,5 éve kezdett el röplabdázni. A legtöbbjük az iskolai edzéseimen ismerkedett meg a röplabdával, onnan küldtem tovább az egyesületekbe őket. Az sokat segített a felkészülésben, hogy ennek a korosztálynak az egyesületi edzője az MVSC-nél én vagyok. A csapat magja nálam edz, egy másik része pedig a DVTK-ban. Azt, hogy itt vagyunk, azt annak is köszönhetjük, hogy Miskolc rendezi az országos döntőt, így nem kellett országos elődöntőn részt vennünk, automatikusan megyei bajnokként kvalifikáltuk magunkat az országos döntőre. Hatalmas elvárásaim nincsenek én azt mondtam a lányoknak, hogy minden egyes pontnak, szettnek örüljünk, amit megélhetünk itt. A legfontosabb szerintem, hogy pozitívan éljenek meg minden egyes percet, másodpercet, ha nem sikerül valami, akkor is biztassák egymást, mert ez marad majd meg sokáig nekik élménynek. Úgy gondolom, vállvetve fognak majd küzdeni egymásért, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A sorsolásunk a csoportban szerencsés volt, a nagyágyúkat elkerültük, a labda pedig gömbölyű.

A csapat tagjai: Balázs Anna /feladó/, Bódis Blanka Sára /szélső ütő/, Kajtor Kitti /szélső ütő/, Koncz Vanilla Eszter /szélső ütő/, Makkai Janka /liberó/, Mokrai Dóra Hanna /center/, Tóth Emese Gyöngyvér /center/, Tóth Petra /szélső ütő/, Ujfalussy Luca /center/.

Klepej Roland (Mezőkövesd, fiú kézilabda):

- A csapat a Mezőkövesdi Általános Iskolák két tagintézményéből tevődik össze. Többnyire 8. osztályos tanulók, de a fiatalabb korosztály is szerepet kapott a versenyen. A felkészülés nem volt egyszerű, mivel sokoldalú gyerekekről van szó, több más sportágban is jeleskednek, így ritkán tudtunk együtt készülni erre az országos döntőre. Erősségünk, hogy a csapat gerincét a Mezőkövesdi Kézilabda Klub játékosai alkotják, akik korosztályukban is meghatározó szerepet töltenek be. Ettől függetlenül, lehetőség szerint, heti 2 alkalommal a Városi Sportcsarnokban edzettünk, kézilabda szakedző segítségével. Nekünk már az egy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk ezen a tornán, az ország legjobbjai között, de tisztában vagyunk a képességeinkkel, és tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesei ennek a döntőnek. Ettől függetlenül, szeretnénk legalább egy győzelemmel hazatérni, és megörvendeztetni a szülőket, felkészítőket, öregbíteni iskolánk hírnevét.

A csapat tagjai: Panyi Márk, Sallai Levente, Bencsik Zalán, Kis Balázs, Tanyi Zsolt, Kiss Ádám, Vámos Bence, Csuhai Magor, Guba Benjámin, Hegedűs Dávid, Tóth Kristóf, Kiss János, Goda János, Dinyési Marcell. Felkészítő edző: Zelei Botond. Testnevelő tanárok: Zubai Szabolcsné, Vinczéné Pázmándi Erika, Klepej Roland.

A sportági helyszíneket, a csoportmérkőzéseket a mellékelt műsorfüzetekből ismerhetik meg az érdeklődők.

Valamennyi eredmény - naprakészen - megtalálható ezen a honlapon.