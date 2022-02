Labdarúgás

Debreceni VSC vs. Mezőkövesd Zsóry FC - A NB I.-es labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának mérkőzésére alig több mint egy órát kellett buszoznia a Mezőkövesd Zsóry FC együttesének, amely a Debreceni VSC vendége volt szombaton délután.

NB III Keleti csoport, 21. forduló eredmények - Termálfürdő Tiszaújváros FC vs. Tállya KSE, Putnok FC vs. Füzesgyarmati SK, Jászberényi FC vs. Hidasnémeti VSC, BKV Előre vs. Diósgyőri VTK tartalék, KC-Kazincbarcikai SC vs. Debreceni VSC tartalék párharcok eredményei.

Röplabda

Diósgyőri VTK vs. 1. MCM-Diamant Kaposvár - A női röplabda Extraliga 11. fordulójában szombaton este a Diósgyőri VTK csapata az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesét fogadta a miskolci városi sportcsarnokban.