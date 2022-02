A női röplabda Extraliga 11. fordulójában szombaton este a Diósgyőri VTK csapata az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesét fogadta a miskolci városi sportcsarnokban. Előzetesen a vendéggárda számított a találkozó esélyesének, a két csapat eddigi eredményei és a tabellán elfoglalt helyezések alapján.

A mérkőzés első labdamenetét a vendégek nyerték, erre még volt válasza a hazai együttesnek, de ezután zsinórban hat kaposvári pont következett (1–7). A magas szerkezetű somogyi alakulat pontos támadójátékkal megszerzett jelentős előnyét őrizte, a diósgyőrieknek csak ritkán sikerült az ellenféléhez hasonló építkezés. Kilenc perce tartott a meccs, amikor 10 pontra nőtt az 1. MCM-Diamant Kaposvár előnye (3–13), majd amikor nem sokkal később ennél is nagyobbra nyílt az olló a két gárda között, DVTK-időkérés miatt szakadt meg a játék (5–16). A folytatásban, 8–17-nél Wirth állt a feladóhelyre, és három jó nyitásából kettő ász lett. Ekkor már régen nem volt kérdéses, hogy kié lesz a szett. A koncentráltan játszó vendégek a második hazai időkérés után (11–23) picit halványabbak lettek, és nem olyan elánnál hozták a játszma végét, ahogy addig játszottak (15–25).

Vendégpontok zsinórban

A második menet elején jól dolgoztak a kaposváriak a hálónál, szélső ütőben és sáncban erősek voltak, ennek köszönhetően 1–0 után ezúttal is egymás után gyártották a pontokat. Amikor zsinórban hétnél jártak, a hazai együttes szakvezetője időt kért (1–7). A somogyiak magassági fölényét nem tudta ellensúlyozni a hazai együttes, a fehér mezesek felépített támadásból kevés pontot szereztek, néhányszor az ellenfél csapatjátékának hibájából gyarapodott a termésük (6–14). A csereként beállt Godó nyitásai hoztak egy kis színfoltot, majd a hazai légiósoktól is láttunk néhány szép mozdulatot (10–16). Csakhogy a Kaposvárból Szedmák felpörgött, amikor egy picit „árnyékos” volt a csapata játéka, és miután a sárga-kékek tízre növelték az előnyüket, az újabb részsikert is elérték (14–25).

A harmadik szett eleje nem hasonlított az előző kettőhöz, ami Kuzelová és Egri pontjainak volt köszönhető (4–4). Nem sokkal később egy rövid időre diósgyőri fórt is mutatott az eredményjelző (6–5). Ebben az időszakban nagyon motiváltan játszott a piros-fehér együttes, és edzőjének nem azért kellett időt kérnie, hogy feltámassza csapatát, hanem, hogy pariban tudjanak maradni (7–9). Egy ideig háromnál többel nem tudott ellépni a Kaposvár, ám 11–13- at követően, Kuzelová rossz nyitása után viszont beindultak a vendégek, Lemmensnek volt több jó megmozdulása (11–17). Aztán Boshnakova mutatta meg, hogy megéri a pénzét (13–20). Simának tűnt a szett végjátéka, ám amikor a somogyiak edzője a hajrára becserélte Hegyit és Budait, változott a helyzet. Olyannyira, hogy 20–22-nél a vendégek szakvezetőjének időt kellett kérnie, és ezalatt visszatette a pályára a kezdőcsapatát. 21–23-nál második pauzáját is „kivette” a sárga-kék gárda, aztán Boshnakova remek szélső ütésével és egy jó blokkal elérték, amit akartak (21–25).