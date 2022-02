A NB I.-es labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának mérkőzésére alig több mint egy órát kellett buszoznia a Mezőkövesd Zsóry FC együttesének, amely a Debreceni VSC vendége volt szombaton délután. Ismeretes, hogy a hazaiak jól, a látogatók viszont rosszul kezdték a tavaszi szezont, így felértékelődött a találkozó és ennek három pontja. A két otthoni meccsükön csak egy pontot gyűjtött dél-borsodiak vezetőedzője, Supka Attila öt poszton változtatta meg a Puskás AFC elleni vesztes gárdáját: különböző okok miatt mellőzte Pillárt, Granecnyt, Csekét, Cserit és Nagy D.-t, helyükre Besirovicot, Bilalit, Calcant, Qakát és Vadnait állította. Mindkét társaság a 4-4- 2-es hadrendet választotta.

Jurina kezdte

Először Jurina került lövőhelyzetbe a 4. percben: balról, 12 méterről a jobb alsó sarok mellé helyezett. A 7. percben Ugrai remek mozdulata kapott tapsot. Betört a 16-oson belülre, majd 15 méterről, jobbal a bal felső sarokra csavarta a labdát, amely a keresztléc tetejéről pottyant a kapu mögé. Labdavesztés után mindkét együttes gyorsan visszaállt a saját térfelére, így egyik társaság sem tudott kibontakozni, az indítások és az ívelések pedig rendre a védőké lettek. A mezőnymunka közben Calcant érte két erős belépő, ápolásra is szorult, de folytatta a játékot. A kövesdiek számára lélektanilag a legjobbkor jött Jurina vezető találata, amely megnyugtatta a fehérben küzdő matyóföldieket. A vendégek nem sokkal később nagyon közel álltak a második gólhoz, Calcan azonban 4 méterről, ballal gyengén lőtt, és a visszafutó Baranyai szögletre mentett. A piros „ruhában” lévő hajdúságiak semmit nem mutattak, tanácstalanul paszszolgattak, gyakran eladták a labdát, így alárendelt szerepre kényszerültek. A 33. percben Babati balról elhamarkodottan tekert a jobb felső sarok fölé, ha higgadtabb, akkor a hálóig gyalogolhatott volna. Az MZSFC lezárta a területet a DVSC játékosai előtt, utóbbiak teljesen veszélytelenül futballoztak. A debreceniek minden reménye abban merült ki, hogy Dzsudzsáktól várták a beadásokat és a lövéseket, de a már leszálló ágban lévő obsitos válogatott nem volt képes maradandó megmozdulást előadni. A 39. percben a gyepről ártatlanul felpattanó labdát Szécsi 9 méterről fejelte Tordai irányába, a játékszer átszállt rajta, és a felső léc tetejéről vágódott ki. A Debrecen az első félidő hajrájára felébredt: a 43. percben senki nem tudta, hogy Bognár játékvezető miért mutatott a büntetőpontra, ítéletét azonban hosszas elemzés után a VAR-szobában jóváhagyták. Dzsudzsák egyenlített, majd Ugrai is megnyomta a ceruzát, és második kapufáját jegyezte.

Hét perc alatt eldőlt

A szünetben nem változtattak a trénerek, és felgyorsították a játékot. Az 50. percben Ugrai pár csel után kecsegtető helyzetből célozhatott, de lövésében nem volt erő, a túloldalon viszont Babati előtt adódott óriási terület, ettől azonban meglepődött, lassított felvételre váltott, így elbukta a helyzetét. Nem sokkal később Babati elcsente a labdát a körülményes Ferenczitől, betört a 16-oson belülre, majd 14 méterről, ballal lőtt, a játékszer meg Deslandes-ről a felső lécre került, onnan pattant a mezőnybe. Az 58. percben Besirovic fejesét Baranyai a gólvonalról vágta ki (az eset több mint gyanús volt, de a videózás igazolta, hogy Bognár helyesen engedte tovább a játékot). Egy óra játék után Supka Attila kettős cserére szánta el magát, Kocsist kényszerből, sérülése miatt hívta le. Vadnai nagyszerű gólja újra „félpáholyba” juttatta a kövesdieket, majd Besirovic végleg eldöntötte a pontok sorsát. Az otthoniak mestere 1–3-nál hármas cserét hajtott végre, utána pedig ismét egy lehetséges hazai 11-est vizsgáltak, de ebből nem lett semmi, végül Jurina fújt „tejszínhabot” a kövesdiek tortájára.

Többen remekeltek

A zsinórban négy meccse nyeretlen és a viszontagságos alapozást túlélt Mezőkövesd nagyszerű napot fogott ki, és azon túl, hogy négy gólt szerzett, még három abszolút helyzetet puskázott el. Jurináék minden csapatrésze jobb volt a szürkén futballozó debreceniektől, akik öreguras játékot adtak elő, talán túlértékelték a Mol Fehérvár FC ellen idegenben aratott sikerüket. A három ponton túl annak is örülhettek a kisvárosiak, hogy soraikban többen is nagyszerű egyéni teljesítménnyel rukkoltak ki.

Debreceni VSC vs. Mezőkövesd Zsóry FC 1–4 (1–1)

Debrecen, 2850 néző. V.: Bognár T. (Kóbor, Buzás).

Debreceni VSC: Hrabina (4) – Baranyai (5), Deslandes (4), Pávkovics (4), Ferenczi (4) – Baráth (5), David Babunski (4), Dzsudzsák (4), Dorian Babunski (4) – Szécsi (4), Ugrai (6). Vezetőedző: Joan Carillo.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (6) – Farkas D. (7), Bilali (6), Lukic (6), Vadnai (7) – Babati (6), Qaka (6), Kocsis (6), Besirovic (7) – Jurina (7), Calcan (6). Vezetőedző: Supka Attila.

Csere: Calcan helyett Kis (5) a 60., Kocsis helyett Karnitski (5) a 61., Qaka helyett Cseke (-) a 67., Babati helyett Ikenne-King (-) a 67., Baranyai helyett Bévárdi (-) a 71., Ugrai helyett Bódi (-) a 71., David Babunski helyett Bényei (-) a 71., Besirovic helyett Drazic (-) a 79., Szécsi helyett Tischler (-) a 85., Deslandes helyett Soltész (-) a 85. percben.

Sárga lap: Qaka a 23., Vadnai a 35., Kocsis a 47., Pávkovics az 55., Bilali a 81. percben.

Gólszerző: Jurina (0–1) a 19., Dzsudzsák 11-esből (1–1) a 43., Vadnai (1–2) a 63., Besirovic (1–3) a 70., Jurina (1–4) a 88. percben.

Joan Carrillo: – Sok technikai és egyéni hibát követtünk el, könnyen gólokat szerezhetett az ellenfelünk. Rosszul működtünk csapatként, tanulnunk kell ebből a mérkőzésből. Gratulálok a Mezőkövesdnek, és elnézést kérek a szurkolóinktól.

Supka Attila: – Igyekeztünk a széleken megbontani a debreceniek védekezését, és ez jól sikerült. Calcan és Babati révén már az első félidőben is voltak lehetőségeink a gólszerzésre. A második félidőben még több helyzetet dolgoztunk ki, hatékonyan játszottunk, sikerült megvalósítanunk azt, amit elterveztünk. Nagyon örülök annak, hogy a cserék is jól szálltak be a mérkőzésbe, és úgy gondolom, hogy összességében megérdemelten nyertünk. Bízom benne, hogy mérkőzésről mérkőzésre, egyre jobb teljesítményt nyújtunk majd.

A gólok története

19. perc: Babati jobb oldali szögletét Hrabina röviden öklözte ki, majd Besirovic az ötösről Jurinához fejelt, a csatár pedig közvetlen közelről, a hálóőr lába között, jobbal passzolt a kapuba, 0–1.

43. perc: Kocsis és Baráth ütközött a 16-oson belül, a játékvezető pedig a 11-es pontra mutatott. Dzsudzsák volt az ítélet-végrehajtó: a jobbra vetődő Tordai mellett ballal a kapu közepébe bombázott, 1–1.

63. perc: Farkas D. jobb oldali beadását Kis közelről vághatta volna a kapuba, de nem találta el a labdát. Ez volt a szerencséje, Vadnai ugyanis jókor volt jó helyen, és 7 méterről, ballal, elemi erővel lőtt a kapu bal oldalába, 1–2.

70. perc: Farkas D. passzolt Ikenne-Kinghez, utóbbi az ötösre továbbított, Jurina lyukat rúgott, Besirovic pedig pár lépésről, jobbal a kapu közepébe helyezett, 1–3.

88. perc: Karnitski és Kis révén a jobb oldalon gördült a fürdővárosiak akciója. Utóbbi begurított, Jurina pedig 7 méterről, jobbal, nagy erővel emelt a bal felső sarokba, 1–4.

(A borítóképen: Négy gólt vert a debreceniek kapujába a Mezőkövesd)