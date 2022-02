A férfi vízilabda OB I. 20. fordulójában szombaton a Bajnokok Ligája-résztvevő FTC-Telekom gárdáját fogadta a PannErgy-Miskolci VLC csapata a Kemény Dénes Városi Sportuszodában. A bajnokságban veretlen vendég zöld-fehérek a koronavírus, eltiltás és sérülések miatt nem tudtak most sem teljes kerettel kiállni, de még így is bőven erősebbnek tűntek, mint a házigazdák, akiknél pihenőt kapott az első számú hálóőr, Hoferica. A házigazda elsősorban gyakorlásra akarta szánni ezt a 4x8 percet, mivel számára a fontosabb meccsek a rivális gárdák ellen ezután következnek.

Az első hátrányt jól kivédekezték a miskolciak, akik a támadásukat kapufával fejezték be. Krasznai megúszott, a kijövő Szakonyi szabálytalan volt, a jogos ötméterest Biros a bal alsóba lőtte (1–0). Sélley Rauschert szerelték, Ubovic tisztán úszhatott kapura, ki is használta a ziccert (1–1). Krasznai jó formát mutatott, előnyben a rövidet választotta (2–1), Tanczer pedig észnél volt egy fővárosi bejátszásnál. Moravcsik hárított, pariban volt az MVLC, amely Németet is biztosította. Merkulov Krasznait találta telibe, aztán széles volt egy hazai próbálkozás. Merkulov javított (2–2), de a PannErgy ezt az első felvonást nyugodtan kirakhatta az ablakba.

A második játékrészben Várkonyi bombázott a látogatók kapusába, a vendégeknél, fórban, Gábor L.-re jött ki a figura, és góljával átvette a vezetést az FTC (2–3). A fehér sapkások is betaláltak ilyen szituációban, de a képzeletbeli vonalon belül voltak, aztán Semannak nem tették be jól a játékszert. Vígvári viszont tisztán volt a hosszú oldalon (2–4), meg nem értés után 3 az 1-ben támadhatott a Ferencváros, Nyíri be is lőtte (2–5). Emberfórban, időkérést követően Tőzsér szépített (3–5), aztán Böröczky használta ki szépen a helyzetét (4–5). Hátrányban gyönyörűen mentett Moravcsik, az utolsó percben Ubovic állította vissza a kétgólos különbséget (4–6).

Hátul, jól

A nagyszünetet, a térfélcserét követően előnyben, Vismeg kezéből kiperdült a labda, saját fórjában pedig a Ferencváros szabálytalan volt. A védekezés a helyén volt mindkét oldalon, a kapusok is, így váratott a gól, egészen addig, amíg Vígvári ki nem használt egy emberelőnyt (4–7). Keményen, a kapujától távol védekezett a Ferencváros, de az MVLC is igyekezett jól dolgozni hátul. A következő hazai előnyben Biros játszott Krasznaihoz, aki a kapuba továbbított (5–7). Biros szabaddobásgólját szabálytalanság miatt nem ítélték meg, de Moravcsik tett arról, hogy ne nőjön a hátrány. Sélley Rauscher hagyta ki a következő fórt, majd vége lett a felvonásnak.

A befejező negyedben Seman óriási csavartalálatot szerzett (6–7), előnyben az FTC ziccerig játszott, és Ubovic talált be (6–8). Aztán Vámos is megmutatta, hogy mire képes (6–9). 6:14 perc volt a végéig, eldőlni látszott a csata, viszont Krasznai nagyon bátor volt, és meglett a jutalma (7–9). Várkonyi szabaddobásból még közelebb hozta az MVLC-t (8–9), úgyhogy mégis maradt izgalom. Fekete lövése után éppen becsúszott a labda a kapuba (8–10), majd előnyben Várkonyi a rövid sarokba bombázott (9–10). Vígvári kilőtte a bal felsőt (9–11), fórban Vismeg meg a jobb sarkot (10–11). 1:39-cel a vége előtt, FTC-kiállításnál időzött az MVLC, Birost blokkolták, maradt a labda a hazaiaknál, de Tőzsér kapufát lőtt. A vége felé támadhatott a hazai együttes, majd az FTC-é lett a labda, és ők nyertek. Azonban ezért a teljesítményéért a hazai csapat megérdemelte a tapsot, és megérdemelte volna az egy pontot.