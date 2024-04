Répássy Olívia szerkesztő beszélgetőtársa Reiman Zoltán amatőr helytörténész a csütörtök esti podcastben, amikor is megbeszélik, Jókai miért választott rosszul vagy éppen jól, hiszen Laborfalvi Róza egy életen át hű társa volt. De ha már művészetek és irodalom lesz a téma, akkor végigveszik azokat a költőket, akik a XX. század elején voltak jelentősek Miskolc életében, például Kaffka Margitot és Sassy Csabát. Aztán szó esik majd a későbbi versírókról, sőt, még a mai géniuszokról is: például Csorba Piroskáról és még Bánhidi Lilláról is, akinek tehetségéről majd az utókor dönt.