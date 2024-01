Bár kora ősszel nyitja meg kapuit, már jelenleg is futnak olyan vetítések, melyek a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra hangolják a közönséget. A következőkben pedig mindezek mellett kiállításokkal és szabadtéri programokkal is készülnek a szervezők.

Az itthon és külföldön is rendkívül népszerű filmmustra műsora még kialakulóban van, de biztosak lehetünk benne, hogy a hagyományokhoz hűen a megszokott izgalmas, színvonalas produkciókkal, hazai és külföldi filmes „arcokkal”, személyiségekkel találkozhat a fesztivállátogató közönség. Ami elősegítheti, hogy további szintet lépjen a – nyugodtan mondhatjuk – városünnep, az az a tény, hogy bár kisebb-nagyobb mértékben eddig is támogatták a rendezvényt a helyi cégek, de most egy több évre szóló exkluzív támogatási szerződés is született, amire még nem volt példa. Ez elismerés a fesztiválnak, és példát adhat a hasonló, a kultúrában fantáziát látó cégeknek, vállalkozásoknak, hogy hatékonyan növeljék szűkebb pátriájuk hírnevét.