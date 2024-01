Számtalan ötlete van már a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szervezőinek, de még csak az első lépéseknél tartanak a tényleges megvalósítás útján. Bíró Tibor, a Cine-Mis Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt a Boon.hu-nak a szeptember 6. és 14. közötti rendezvényről.

„Elindult a nagyjátékfilmek nevezése a honlapon, ez a folyamat nyár elejéig tart. A fesztivál előtt azonban az egész évet annak szenteljük, hogy megemlékezzünk az elmúlt két évtizedről. Már most is műsorra tűztünk olyan díjat nyert filmeket, amiknek nagy sikere volt a közönség körében. Ezeknek a cinemis.hu oldalon lehet utánanézni. Az emlékprogramok között lesz még márciusban egy szakmai konferencia, ami még a régi rövidfilmfesztivált is feleleveníti. Kiállításon láthatja a közönség a korábbi évek fesztiválos relikviáit, így plakátokat, katalógusokat szerepeltetünk a tárlat anyagában. Májusban háromnapos szabadtéri program lesz a Csengey-kertben, ahol a főként miskolci premierű, magyar filmek vetítése mellett koncertekkel is készülünk. Továbbá olyan programot is tervezünk tavasz végére és nyárra, amiben a film összekapcsolódik a gasztronómiával egy-egy nemzetre fókuszálva, ahol majd európai országok jelennek meg a Művészetek Háza előtt” – mondta el az ügyvezető, aki beszélt arról is, hogy a Mercedes támogatásával a fesztivál neve elé kerül az a szlogenjellegű fél mondat, hogy „a Mercedes-Benz Miskolc bemutatja”.

Még egy jubileum lesz

Nemcsak a filmfesztivál ünnepel kerek évfordulót, hanem a gazdája is.

„A Cine-Mis Nonprofit Kft.-t harminc évvel ezelőtt hozta létre az önkormányzat azzal a céllal, hogy a nem multiplex miskolci mozikat üzemeltesse. Huszonegy évvel ezelőtt (egy év ugyanis kimaradt) jött az ötlet, hogy a régi miskolci filmfesztivált egy új tartalommal töltsük meg – mondta Bíró Tibor, aki elárulta, több száz nevezés érkezik a fesztiválra, ahol végül mintegy száz filmet mutatnak be a versenyprogramban és az ezen kívüli vetítésekkel együtt. Ez utóbbiakra a szervezők maguk választanak a cannes-i és a berlini fesztiválokról olyan sikerfilmeket, amiket premierként szeretnének elhozni Magyarországra. Igyekszünk alkalmazkodni az aktuális tendenciákhoz, ezért húsz év alatt történtek kisebb-nagyobb változások, mindig hozzáigazítva ezeket a közönség igényeihez. Most például az a döntés született, hogy megszűnik a nemzetközi kisjátékfilmes versenyprogram ebben a formájában. Inkább a nagyjátékfilmekre koncentrálunk, hiszen a közönséget is ezek érdeklik leginkább, ebben vagyunk a legerősebbek. Nagyon sok rövidfilmeket érintő fesztivál van Magyarországon, ezért ezt a pályát átengedjük nekik, mint ahogy korábban is megtettük ezt már az animációs kategóriával. Ettől függetlenül megmarad a cinenewwave kategória, ami kifejezetten fiatal magyar alkotók nevezéseit várja. Mivel ők általában filmes képzésben vesznek részt, ezért nekik még csak nyáron nyílik meg a lehetőségük arra, hogy nevezni tudjanak alkotásaikkal a fesztiválra.”