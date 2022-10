Ezen a héten már nem lehet látogatni Miskolcon II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár fiókkönyvtárait. A döntést a miskolci önkormányzat az energiatakarékosság jegyében hozta meg korábban.

A fiókkönyvtárak gázfűtésűek, egy pedig távhős, tudtuk meg Varga Gábortól, az intézmény igazgatójától. Azonban a távhőszámla is a tízszeresére ugrott, úgyhogy olyan 30 százalékos spórolást jelent majd, ha csak a központi könyvtár lesz nyitva, a fiókkönyvtárakban pedig temperáló fűtés biztosítja, hogy az épületekben ne menjenek tönkre a könyvek és dokumentumok.

Varga Gábor a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója | Fotós: Bujdos Tibor

Nyári nyitva tartás

Az igazgatótól megtudtuk, a bezárás nem azt jelenti, hogy az olvasók nem jutnak hozzá a fűtési szezonban a könyvekhez. A központi épület a nyári nyitva tartási rend szerint üzemel egy kis változással, három nagy fiókkönyvtárban pedig (a diósgyőri Petőfi Sándor Könyvtárban, a Szentpéteri kapui József Attila Könyvtárban és a martinkertvárosi Tompa Mihály Könyvtárban) az előzetes igények leadása után minden csütörtökön 15 és 17 óra között lehetőséget biztosítanak a kért dokumentumok átvételére vagy a könyvek visszaadására.

A központi épületben lesz fűtés, és minden eddigi szolgáltatás működik majd: a helyben használat, az adatbázisok és a kölcsönzés is. Igaz, egyelőre itt sincs fűtés, azt majd csak a hosszú hétvége után kapcsolják be, mert egyelőre az enyhe időjárásnak köszönhetően 18,5 fokot mérnek az épületben.

A vidékiek is költöznek

Varga Gábortól kérdeztük azt is, mi lesz a kistelepülések könyvtáraival, melyek a megyei könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerén belül működnek. Megtudtuk, összesen 331 vidéki kis könyvtárról van szó. Ezek közül 52-ben jár a két könyvtárbusz.

– Vegyes a kép, most készül a felmérés. Van, ahol átköltöztetik a település könyvtárát az iskola épületébe – mert ott van fűtés –, vagy a polgármesteri hivatalba. Van, ahol a könyvtár bezár, de a könyvtáros kiírja az elérhetőségét, és ha valaki kölcsönözni akar, akkor megy és kinyitja neki a helyiséget. Ahol nincs fűtés, ott a helyben használat szünetel, de az olvasók nem maradnak könyv nélkül sem Miskolcon, sem vidéken – hangsúlyozta Varga Gábor.

Lesz munkájuk

Az is megtudtuk, hogy a miskolci fiókkönyvtárakból most 30 plusz munkatárs érkezett a központi épületbe. Azonban mindenkinek lesz feladata, senki nem marad munka nélkül. Őket több szinten helyezték el. Lesz, aki digitalizál, rendezi az állományt, mások selejtezik a könyveket, RFID-címkékkel látják el a köteteket. Folyik a dokumentumfeldolgozás, a könyvrendelés, a katalógusjavítás és a feltöltések is. Ezenkívül lesznek, akik a kölcsönzést bonyolítják, hiszen az sem állt le.

Viszont a rendezvények és bizonyos klubfoglalkozások kárát látják az „összeköltözésnek”.

– A fiókkönyvtárakban rendezett, szokásos programok nagy része szünetel a fűtési szezon alatt, de lesznek olyanok, amelyek a megváltozott körülmények között is folytatódhatnak. A Szabó Lőrinc Idegennyelvű Könyvtár nyelvi klubjai például továbbra is várja az érdeklődőket, mert ők elférnek a második emeleti zeneműkönyvtárban. A József Attila Könyvtár társasjátékklubja azonban nem tud beköltözni a központi épületbe, hiszen azon közel 60 játékos vesz részt. A földszinti előadótermünket sem tudjuk használni, mivel ott számítógépes munkaállomásokat kellett kialakítanunk a kollégáknak. Kisebb létszámú rendezvényeink a könyvtári terekben kapnak helyet. A szüneteltetett klubjainkra, foglalkozásainkra a fűtési szezon után természetesen visszavárjuk az érdeklődőket – hívta fel a figyelmet az igazgató.