A közelmúltban ült össze az encsi képviselő-testület, hogy a városatyák átgondolják, milyen takarékossági intézkedésekre lesz szükség az energiaárak drasztikus emelkedése miatt. Mikola Gergely, a város polgármestere portálunknak elmondta, meghányták-vetették a dolgot, végigvették a lehetőségeiket, és végül úgy döntöttek, hogy igyekeznek minden intézményüket nyitva tartani, de természetesen nem úgy, ahogy eddig. Mindenütt a minimális működési költségekre törekszenek, de szeretnék, ha nem szenvednének kárt sem a sportolók, sem a szabadidős sportokat űzők, sem a könyvtár vagy a művelődési ház látogatói. A művelődési központban csak temperáló fűtés lesz, de ha bármilyen kulturális rendezvényt szerveznek, akkor felfűtik a nagytermet. Az intézmény munkatársai átköltöznek a könyvtárba, mivel az ugyanabban az épületben található, de mindössze 150 négyzetméter, nem pedig 800, mint a művelődési központ. A könyvtárban külön fűtési kört alakítanak ki, hogy külön is fűthető legyen az épületrész. Ez az intézmény hétköznapokon nyitva tart majd.

Nyitva marad

A következő kérdés a sportközpont-üzemeltetés volt. A képviselő-testület végül azt a döntést hozta, hogy a központ nyitva marad, de itt csak temperáló fűtés lehet, mindössze 7–12 fok.

– A 7 fokot mindenképpen tartanunk kell, hiszen az alatt olyan károkat szenvedhet el az épület, ami nagyobb veszteséget okozna, mintha fűtenénk. Véleményem szerint 7–12 fokban lehet sportolni, nem káros az egészségre. A hobbisportolók lámpahasználati díj és egyéb költségek megfizetése mellett vehetik birtokba a csarnokot. Annak örülnénk a legjobban, ha ők hétvégén, nappali fény mellett mozognának, így a világítással is tudnánk takarékoskodni. Tudni kell, hogy a sportcsarnokot a város három iskolája is igénybe vette az elmúlt tanévben.

A Szerencsi Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskola és gimnázium, valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum szakképző iskolája. Ott tartották a diákok testnevelésóráit, amit kedvezményesen biztosítottunk nekik. Az idei tanévben évi 5 millió forintért adtuk volna ki az épületet, de ezt a tankerületi központ nem fogadta el, mert szűkében vannak az anyagi forrásoknak. Ezért úgy döntöttünk, hogy segítünk a több száz helyi gyermeken, és ingyen járhatnak a csarnokba tornázni, mivel jelenleg csak kint, a szabadban van erre lehetőségük. Azonban még mindig jobb a 10 fokos csarnokban, mint az iskola folyosóján vagy az udvaron az esőben, sárban, téli mínuszokban – sorolta Mikola Gergely.

Hozzátette: egyelőre ezekről döntöttek, a szabályok december 31-éig élnek, de havonta felülvizsgálják, hogy működőképes-e így az önkormányzat.

Intézményenként változó

A polgármester jelezte: nehéz megmondani, hogy mennyi pluszköltségük lesz a jövőben az emelkedő energiaárak miatt, mert egyelőre benne vannak a „végső menedék” programban, és intézményenként is változó, hogy hol mennyit kell fizetni az áramért és a gázért. Van olyan épületük, ahol már az áram ára megugrott 6-7-szeresére, a gáz ára is 4-6-szorosára, hiába vannak benne a menedékprogramban. December 31-e után azonban már piaci szereplőként vesznek részt az energiavásárlásban, a jelenlegi információk szerint ez lehet akár 12-13-szoros ár is. Áramra augusztus 31-éig már a dupláját fizették ki az előző évhez képest, és ezt csak saját adóbevételeikből tudják finanszírozni. Problémát jelenthet, hogy a közvilágítás terén is drasztikus áremelkedés következett be. Tehát könnyen lehet, hogy 2021-hez képest 2023-ra a közvilágítás körülbelül a 6-szorosába fog kerülni. Az éves 17 millió forint áramszámla 2023-ra 80-90 millióra is ugorhat. Erre azonban a fedezetet még nem találják.

Véges tartalékok

– Jó hír azonban, hogy a kormány elkezdett foglalkozni a települések energiaválság-kezelésével. Az ezzel kapcsolatos döntésekről, kiadásokról kértek adatokat. Természetesen eljuttatjuk a kormánynak a legpontosabb információkat. Szerencsére nem vagyunk nehéz sorsú város, a jó költségvetési szigornak és a megtakarításainknak köszönhetően. Azonban a tartalékaink végesek, és nem tudjuk minden forrásunkat az intézményeinkre költeni. Az biztos, az idősek otthonán és az óvodán nem szeretnénk spórolni. Hamarabb zárjuk be a polgármesteri hivatalt, mint hogy az óvoda hőmérsékletét 20 fok alá csökkentsük – tette hozzá nyomatékosan Mikola Gergely.