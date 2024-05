Nem csak ránézésre romos az épület

Az Avas szálló nemcsak ránézésre van nagyon rossz állapotban, hanem a véleményezési dokumentáció szerint is. Az állapotokon sokat javított az MCC: több helyen is elhárította a balesetveszélyt. A hajdani szálló meglévő épületei közül a műemlékvédetteket korhű rekonstrukcióval tervezik helyreállítani. (Azt, hogy melyik, milyen állapotban van, részletesen elemzi a dokumentáció.)

Visszaépítenek egy korábban, 2008-ban lebontott épületrészt, és van egy terület, amit beépítenének az épület hátsó részén: ezt az új oktatási épületrészt a telek északi részében, a Patak utcára tekintve helyeznék el az Egressy Béni tér térfalának bővítésével. A Patak utcai telekhatártól a közlekedéshez szükséges eltartással L alakban épül be az új épületszárny.

Az újonnan építendő épületek magasságra illeszkednek majd a műemléki épületekhez.

Az új oktatási épületrész a látványterven

Diákszálló, kávézó, rendezvénytermek: kiderül, hol, mi lesz

A dokumentum tartalmazza azt is, hogy melyik épületnek milyen funkciója lesz. A régi, felújítandó épületszárnyakban lesz a diákszálló, a vendég professzor szobák, étterem, bár, kávézó. Újjáépítik a Fehér és a Vörös termeket, ezekből 300-500 fő befogadására alkalmas konferencia- és rendezvényterem lesz. Az újonnan épülő rész lesz a tehetséggondozó központ, földszintjén egy hatalmas multifunkcionális térrel, amely sokféle programra rugalmasan berendezhető, az iskolai rendezvényeken börzéket, szakmai előadásokat is lehet majd tartani. Az emeleteken irodák, tantermek épülnek.

Parkolási problémák adódhatnak

A dokumentáció a megközelíthetőségre is kitér. Gyalog, tömegközlekedéssel könnyen elérhető a belvárosi épület, a parkolás lesz az, ami nem megoldott, a magas talajvíznyomás miatt ugyanis nem lehet mélygarázst építeni hozzá. A parkolás így csak a környező utcákban, valamint a Patak utcai és az Európa téri mélygarázsokban lesz lehetséges, amit – ezt már mi fűzzük hozzá – tovább bonyolít, hogy a Szent István téren is megszűnik a felszíni, kavicsos parkoló az Avalon-ház (akkor már majdnem készen lesznek) építésével.

A helyi építési szabályzat (MÉSZ) módosítására a szabályzatban korábban rögzített beépítési határértékek miatt van szükség. Lényeges, hogy át kell helyezni a gáznyomásszabályozó állomást is egy másik helyszínre, ezt az MCC egyébként magára vállalta. (Az állomás megléte a korábbi építkezéseknél is gondot jelentett – a szerk.) Emellett több módosítás a környéken lévő magántulajdonokat is érinti, a dokumentum a velük kötött megállapodásokra is kitér.

Nézze meg videónkat is!