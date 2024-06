A Nyékládházáról fél 4-kor érkező kolléga panaszolja: Miskolc határában óriási zápor fogadta, azon volt, hogy megáll az útszélén a leromlott látási viszonyok miatt. Hasonlóról számolt be a városi tévé stábja, őket Mályi környékén érte a vihar, de pár kilométerrel arrébb nem is esett.

A Facebookon fotóval megjelenő kommentek is égszakadásról számoltak be. A kommentek szerint Bogácson jég esett és halad a vihar Szerencs, Tiszaújváros felé. Hernádkakon és Sajószentpéteren is esik. A mobil meteorológia Miskolcon 17 órára jelez nagyobb valószínűséggel csapadékot, utána csökkenhet a csapadékhajlam.

A vihar után gyorsan levonult a víz és helyreállt a forgalom az útszakaszon.

