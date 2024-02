Megvette az MCC Alapítvány

A fordulat 2020. decemberében következett be, amikor az egykori Avas Szálló épületét a miskolci önkormányzattól a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány vásárolta meg felújítási kötelezettséggel. A vállalt feladatok teljesítése állagmegóvási és feltárási munkálatok elvégzésével meg is kezdődött és a rekonstrukció tervezési feladatok is igencsak előrehaladott állapotban vannak és a szükséges engedélyek beszerzése és a kivitelezési közbeszerzés lezárása után a tényleges felújítási-építési munkáltatok is el tudnak kezdődni.

Időközben az is kiderült, hogy a volt Avas Szálló épületén elvégzendő jelentős fejlesztés megvalósítása az alapítvány tulajdonában lévő projektcégen keresztül történne meg, tekintettel arra, hogy ilyen módon biztosítható a fejlesztés hatékony megvalósítása, illetve azt követően az ingatlanon létrejövő létesítmény megfelelő üzemeltetése.

Ezzel kapcsolatban megállapodás körvonalazódott az önkormányzat, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvánnyal és az Avas Talentum Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal.

A miskolci közgyűlés február 29-i ülésén újra téma lesz a volt Avas szálló sorsa. A testület dönt az ingatlan felújításával kapcsolatos telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó településrendezési és tervezési szerződés jóváhagyására, valamint az érntet ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

Hosszú távú építkezés

Konyári György, a Mathias Corvinus Collegium miskolci képviselet-vezetője a boon.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy az MCC hosszú távú építkezésnek fontos része az Avas szálló vagy történelmi nevén a Korona szálló.

Itt nemcsak építészeti, hanem kulturális értékmentés is zajlik. Az elmúlt évtizedek valóban bebizonyították azt, hogy gazdasági értelemben egy olyan épület, mint az Avas szálló, nagyon nehezen hasznosítható, és itt jött a képbe az MCC. – fogalmazott Konyári György. – Reményeink szerint 2025 végére a Korona szálló lesz a tehetséggondozás és a miskolci kulturális és szellemi élet központja is egyben. Itt lesznek az óráink, rendezvényeink, és a szállodai, szállásadói funkcióit is visszaállítjuk. Emellett megújulnak az emblematikus közösségi terek – ilyen a két bálterem: a régi moziterem és a Fehér terem –, amelyeket szeretnénk megnyitni a miskolciak és a régióban élők előtt is. Bálok, kulturális rendezvények, konferenciák helyszínei lehetnek majd ezek a terek.

Stílusos épületkomplexum lesz

Portálunk birtokába jutottak a volt Avas szálló felújításával kapcsolatos látványtervek, amelyeket képgalériánkban tekinthetnek meg. Impozáns látványt fog nyújtani az egykori szállóépület, amely az MCC révén oktatási és közéleti centrummá fog átalakulni.

Látványtervek itt: