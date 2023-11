A napokban egy, az Avas szállóval kapcsolatos előterjesztést is tárgyaltak ülésükön a miskolci önkormányzati képviselők, amely után lapunk is megírta: hamarosan elkezdődhet az Avas szálló felújítása. Ennek kapcsán kerestük Konyári Györgyöt, az épületet megvásárló Mathias Corvinus Collégium (MCC) miskolci képviselet-vezetőjét.

Miről döntött pontosan a miskolci közgyűlés?

Technikai döntés volt. Egy jogi helyzetet tisztáztunk: maga az épület 2021 januárjában került az MCC birtokába, azaz a kollégium lett a tulajdonosa, de a felújítás időpontjához közeledve szerettük volna egy projektcégre bízni – amely az alapítvány tulajdonában van – a kivitelezés lebonyolítását. Az épület műemléki jellege miatt, valamint azért, mert a város emblematikus épületéről van szó, volt szükség a közgyűlési döntésre. A támogatást egyöntetűen megkaptuk, ezzel egy lépéssel közelebb kerültünk a célunkhoz.

Hol tartanak most?

Az első bő egy év különböző feltárásokról szólt, hogy el tudjuk kezdeni a felújítást. Szeretnénk ugyanis a leghűebben visszaépíteni az épületet, ehhez viszont az kell, hogy tudjuk, hogyan nézett ki egykoron. A feltárás részben levéltári, részben helyszíni munkát jelentett. Nagyon sok helyen az épület eredeti állapota már nem látható. Lepergett a festék, a vakolat, szétmállott, ami egykoron ott volt. A műemlékvédelem szakemberei végignézték például a falfestések rétegeit, hogy feltárják különböző források alapján, hogy hogyan nézhetett ki egykoron az épület. Emellett elkezdődött a felújítás előkészítése, ez első körben a tervezés közbeszereztetéséről szólt, a TSPC mérnökiroda nyerte el a tervezés jogát. Jelenleg ott tartunk, hogy az év végére építési engedéllyel rendelkezhetünk, és jövő év elején elindulhat a kivitelezés közbeszereztetése. Ez az utolsó lépés. Remélhetőleg ez a folyamat gördülékeny lesz, és akkor jövő év második felére elindulhat a munka. Fontos még megemlíteni, hogy 2021 óta jelentős állagmegóvási munkát végeztünk, a nyílászárókat befedtük, sok helyen, ahol hiányzott, kialakítottuk a tetőfedést. Az épület állaga ugyanis annyira leromlott, hogy elkerülhetetlenné váltak ezek a munkák, hogy az építkezésig ne romoljon tovább. Erre több mint 100 milliót ráköltött az MCC.

Egy évvel ezelőtt így nézett ki a hajdan gyönyörű Fehér terem

Fotó: Ádám János

Korábban 2025 végére tervezték, hogy elkészül az épület. Tartható ez a határidő?

Igen, így van.

A feltárások során mi derült ki?

Azt erősítette meg számunkra, hogy fantasztikus története van az épületnek, különböző korok és rétegek tárultak fel. Ami érdekes lehet még, hogy ebben az előkészítési időszakban a gazdasági hasznosítás is előtérbe került. Az épület ugyanis szeretne gazdasági tevékenységeket is befogadni, olyanokat, amelyek illenek az MCC-hez. Gondolok itt étteremre, kávézóra, könyvesboltra, ami az oktatási miliőhöz valamilyen szinten passzol, de a miskolciakat is szolgálja.

A korábbi években gyakran felmerült, hogy maga az épület elavult, hiszen a 19-20. század igényeinek megfelelően épült. Lehet-e a mai kor igényeinek megfelelően modernizálni úgy, hogy megmaradjon az eredeti jellege?

Tudni kell róla, hogy ma már teljesen le van csupaszítva. Nem mi tettük, hanem az idő és az előző tulajdonosok, gyakorlatilag a falakon kívül nem nagyon tudunk mást megőrizni. Teljesen új gépészet kerül majd az épületbe, ami nagyon hangsúlyosan energia- és környezetbarát lesz, erre nagy hangsúlyt is fektet az MCC. Oktatási intézmény lesz, de emellett tényleg ki szeretnénk nyitni Miskolcnak, és ezek nem csak nagy szavak. Folyamatosan azon gondolkodunk most is, hogy mik lehetnek azok a kulturális és iskolai események, amiket be tud majd az épület fogadni. Két fantasztikus terme van, amiket szintén eredeti állapotában állítunk vissza, a hajdani Fehér terem, és a vörös, ahol a Kossuth mozi működött, ami eredetileg bálterem volt. Nagy és impozáns terek. Természetesen az MCC is rengeteg programot tervez, mint ahogy jelenlegi bérleményünkben is tesszük: rengeteg nyitott előadást, beszélgetést, oktatási eseményt, ezeket át is visszük az Avas szállóba. A tehetséggondozásnak lesz a fellegvára, és kulturális csomópontja a városnak. Volt szerencsém a terveket is látni, fantasztikus lesz.

Konyári György az MCC miskolci képviselet-vezetője

Fotó: Ádám János

Megismerhetjük már a látványterveket?

Hamarosan ez is megtörténhet.

Az épület 1894-ben nyitotta meg kapuit, és 1989-ig működött. Melyik kornak megfelelően építik újra?

Erről is majd később tudunk beszélni, ami a legfontosabb: arra törekszünk, hogy a visszafogott elegancia jellemezze az épületet. Miskolcon nincs hasonló nagyságrendű és hasonlóan patinás épület, talán a lillafüredi Palotaszállót mondhatjuk, ami összemérhető vele. A két terem 300 és 500 fő befogadására lesz alkalmas, azaz olyan helyiségekkel is gazdagodik a város, amelyek nagy konferenciák, kulturális események, vagy épp iskolai bálok befogadására is kiválóak lesznek, ezekből egyébként is nagy hiány van a városban. Az épület hátsó, Patak utcára nyíló részén pedig – ez is a mi területünk – pici közparkot is szeretnénk kialakítani.

Korábban szállodaként is funkcionált az Avas szálló...

Jelenleg ez nincs a tervben. Nagyon sok szoba van benne – jellegéből adódóan – ezért diákszállásként funkcionál majd. Az egyetemi programjainkba járó diákjaink jelenleg is ingyenes lakhatásban részesülnek, az MCC az Avas szálló esetén is vállalja majd ezt a költséget: színvonalas kollégiumként is fog működni. A város szempontjából nagyon fontos hozzáadott érték lesz, hogy a főutca felső részére fiatalok költöznek, és maga az intézmény életet visz a környékre.

A korábbi tulajdonosok a műemlékvédelem elvárásaiba „buktak bele”, erről annak idején részletesen beszámolt lapunk. Kikerülhető ez?

Megállás nélkül egyeztetünk a műemlékvédelemmel, az MCC-ben egy profi csapat dolgozik ebben a tekintetben is, és a hivatalról is a legjobbakat tudom elmondani: mindenkinek az az érdeke, hogy ez az épület megújuljon. De mi magunk is csak olyan megújításban gondolkodtuk, ami az eredeti formában, de 21. századi funkciókkal építi újra az épületet. A 24. órában van egyébként az ingatlan, ezt laikus szemmel is látni. Szerencsére a városnak volt olyan előrelátása, hogy a homlokzati díszek közül néhányat, és néhány egyéb értéket eltett, leraktározott a saját depóiba, ezek rendelkezésünkre állnak. Jó az együttműködésünk egyébként a várossal ilyen szempontból is.

Lehet tudni, mennyibe kerül majd maga az építkezés?

A közbeszerzés után válik publikussá az összeg, de biztos, hogy több milliárd forintba kerül majd. Reálisan szemléljük az épület állapotát, de minden szándékunk és a forrásaink is megvannak erre a feladatra.