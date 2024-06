Tiszalúc Holt-Tisza menti vadregényes vidékén a Levendula Sziget több mint kétezer bokor bódító illatú francia levendulával várta a látogatókat. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek vármegyénkben is a Szedd magad akciók. – Kedvezett az időjárás az idén, így bőséges levendula termést szüretelhetünk – mondta el Csörsz Zita tulajdonos.



Olaj lesz belőle

A levendulaszedés öröme mellett minden látogatót levendulaszörppel, levendulás méz kóstolóval és eredeti krumplilángossal vártak. Annak érdekében, hogy minden korosztály kikapcsolódását biztosítsák, a gyerekeknek játszósarkot alakítottak ki, a múltidézéshez pedig retró konyhát rendeztek be, igazi sparhelttel. A virágzó levendulamező csodálatos látvány és kiváló háttér egyedi, nyári hangulatú fényképek készítéséhez, ezért több helyen is fotópontot alakítottak ki a levendulaszüretek idejére, hogy a virágok mellett maradandó emléket is készíthessenek a látogatók. A tulajdonos elmagyarázta a szakszerű szüretelés módját: a fás rész fölött kell elvágni, mert egyébként kárt teszünk benne, és tépkedni nem szabad mert gyökerestől is kijöhet. Az is fontos, hogy ne a bimbós időszakban, hanem nyíláskor szüreteljünk. A szüret végeztével a maradék levendulából olaj lesz, amit mielőbb ki kell nyerni, hiszen később elveszíti olajtartalmát. Miskolcra a Hagyó Kft-hez szokták vinni, akik profik ebben a dologban. Egészségügyi felhasználása is van, belsőleg a levendulavizet használják, az olaj pedig illatosításra használható, illetve szárítva a molyok ellen jó – világosít fel Csörsz Zita.

Melinda négyéves kislányával és kilencéves kisfiával érkezett szüretelni. Az elsődleges céljuk, hogy a levendulaszörphöz valót beszerezzék, mert azt nagyon szeretik a gyerekek. Elárulta a receptet is: Először kiszárítja a virágot kis csokrokba szedve, hogy véletlenül se penészedjen össze. Utána lemorzsolja a virág részét és egy napra beáztatja. Később egy kicsit megmelegíti, mert úgy tapasztalta, hogy jobban kiadja úgy a színét, de csak óvatosan mert túlmelegítve keserű lesz. Egy kilónyi cukorral leszűri és citromsavval ízesíti, egy-két citromkarikát belevágva. Mióta megszületett a kislánya, azóta járnak levendulázni, ezt a helyet véletlenül fedezték fel, de nagyon tetszik nekik.