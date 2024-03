Faültetési akcióba kezdett a Keresztény Demokrata Néppárt (KDNP), ennek jegyében Miskolcon 10 darab gyümölcsfát ültettek közösen a párt tagjai. Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője és alelnöke arról beszélt, hogy ez egy szép kezdeményezés, hiszen fát ültetnek, amely mindenki jövőjéről szól.

„Azzal, hogy a gyerekeinknek ültetünk fát, a jövőbe fektetünk”

– hangsúlyozta. Rámutatott: akkor van jövőnk, ha ápoljuk nemesítjük és gazdagítjuk a Földet.

„Azért, hogy valóban hosszútávon tudjanak tervezni az emberek fontos, hogy megmentsük ezt a bolygót, akár ezekkel az akciókkal”

– mondta. A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy ez egy szimbolikus dolog. Arra is kitért, hogy a pártja korábban az útszéli keresztek rendbetételét is kitűzte céljául. A frakcióvezető szerint fontos támogatni és ösztönözni ezeket a kezdeményezéseket, hogy hozzájáruljunk a fenntarthatóbb jövő kialakításához és az élhetőbb környezet megteremtéséhez.

A jövőt építik

Molnár Péter, a KDNP miskolci elnöke, frakcióvezetője, önkormányzati képviselője, emlékeztetett, hogy kettő hete az önkormányzat közgyűlésén elfogadták a klímaszerződést.

„Mi kereszténydemokraták a teremtés védelemben gondolkozunk”

– jelentette ki. Azt is hangsúlyozta, hogy a tettek mezejére kell lépni.

„Ez az akció a jövőről szól, és szimbolikus jelentőséggel bír”

– mondta. Azt is kiemelte, hogy a párt egyre jobban erősödik.

Arra is kitért, hogy a most elültetett fákhoz visszafognak járni és remélik, hogy a helyiek is fogják gondozni a várost.

Bárki csatlakozhat

Dr. Csiba Gábor, a KDNP Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke arról beszélt, hogy a vármegye összes települését érintheti a kezdeményezés.

„Élhetővé kell tennünk a vármegyét, amely akciósorozat most Miskolcról indult”

– mondta.

Hozzátette: bármelyik település csatlakozhat a pártkezdeményezéséhez. Az utóbbi években egyre növekvő figyelem irányul a faültetési akciókra, és egyre több környezetvédelmi szervezet és önkéntes csoport kezdeményez ilyen jellegű programokat világszerte. Ez a tendencia több okra vezethető vissza, és számos előnnyel jár mind az emberek, mind pedig a környezet számára. A faültetési akciók nem csupán nemes gesztusként vagy egyszerű szépészeti céllal történnek, hanem konkrét, mérhető előnyökkel járnak a környezetre és az emberek életminőségére nézve.

Számos előnnyel jár

Az egyik legfontosabb előnye a faültetésnek az, hogy hozzájárul a levegőminőség javításához. A fák a fotoszintézis során oxigént termelnek, és elnyelik a környezetből a szén-dioxidot, csökkentve ezzel a levegő szennyezettségét és a klímaváltozás negatív hatásait. Ezen túlmenően a fák szűrik a levegőt, eltávolítva belőle a szálló por és egyéb szennyező anyagok egy részét, így segítve a városokban élők egészségének megőrzését. A faültetés nemcsak az atmoszférát tisztítja meg, hanem jelentős hatással van a talajra és a vízkészletekre is. A fa gyökerei segítenek megtartani a talajt, csökkentve ezzel az erózió veszélyét, és lehetővé téve a víz jobb beszivárgását a talajba. Emellett a fák segítenek csökkenteni az árvíz kockázatát is, mivel a gyökérzetük segíti a víz felszívódását és a talaj stabilitásának megőrzését.

Pozitív hatások

Az emberi lélek szempontjából is fontos az ilyen típusú környezetvédelmi tevékenységek támogatása. A faültetési akciókban való részvétel, vagy akár csak a faültetések megfigyelése és támogatása pozitív hatással lehet az emberek mentális egészségére. A természet közelsége nyugtató hatással van az emberekre, és hozzájárul a stressz csökkentéséhez és az általános jóllétük javításához. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a faültetés gazdasági előnyeit sem. A fák hozzájárulnak a biodiverzitás megőrzéséhez, támogatják az élőhelyek sokféleségét és segítik a helyi ökoszisztémák működését. Emellett a faültetési projektek létrehoznak munkahelyeket, ösztönzik a turizmust, és növelik a városi területek vonzerejét, ami hosszú távon gazdasági előnyöket is eredményez.

Zöld területeket növel

A fenntartható környezet kialakítása érdekében tehát elengedhetetlen, hogy mind a természeti, mind pedig a városi környezetben aktívan részt vegyünk a faültetési kezdeményezésekben. Fontos, hogy támogassuk az erdők védelmét és helyreállítását, valamint ösztönözzük a városi zöldfelületek növelését és a fák ültetését a városi területeken. Csak így tudjuk biztosítani egy élhetőbb és fenntarthatóbb jövőt a jövő generációk számára.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.