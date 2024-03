Brézai Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár PR munkatársa is élt az ingyenes szűrővizsgálat lehetőségével. Úgy gondolja, hogy mivel monitor előtt végez munkát, ez is oka lehet annak, hogy a közelre látásának tekintetében látásromlást észlelt. Ezenkívül eleve sokat olvas magánemberként és a munkájából kifolyólag is, ami szintén igénybe veszi a szemet. Évek óta szemüveget visel, ezért is fontosnak tartja, hogy évente járjon szemészeti ellenőrzésre.

Örül annak, hogy a színtévesztés vizsgálatánál semmilyen gondot nem találtak, egyébként a a jelenlegi szemüvegének cilinderén lesz szükség majd korrigálásra, de új szemüveg csináltatására még egyenlőre nincs szüksége. A véleménye, hogy fontos lenne, hogy mindenki eljárjon évente ellenőrzésre, mert akkor jól nyomon lehetne követni és időben felismerni, hogy van-e valamilyen problémája a látásunkkal.

Az egyik legfontosabb küldetés

Dr. Hajdú László, az Első Miskolci Lions klub tagja és a program egyik szervezője kérdésünkre elmondta, hogy a szervezetük egy régi hagyományt folytat ezzel a programmal, hiszen alapvető küldetésük, hogy a látássérült, vak embereket segítse. Vannak olyan partnereik, akik látásvizsgálattal, optikával foglalkoznak, többek között az egyik tagjuk is egy ilyen cégnek a tulajdonosa és ezért évek óta ingyenes szemvizsgálati akciókat hirdetnek. Ezen az eseményen jelentkezés alapján több mint ötven embernek tudták ezt soron kívül biztosítani.

A szervező úgy gondolja, hogy egy ilyen alkalom lehetőséget biztosít arra, hogy olyanok is időben hozzáférhessenek ehhez az egészségügyi szolgáltatáshoz, akik egyébként ezt nem tehetnék meg. Éppen ezért vidéki kisebb településen is szerveztek már hasonló programokat. Véleménye szerint mindenhol helye van egy ilyen jószolgálati akciónak.

Csak akkor lépnek ha már baj van

Rusz István, a Szinva Optika Kft. ügyvezetője és az Első Miskolci Lions klub tagja a program szakmai hátterét biztosította. A vizsgálatokon első lépésként felmérték a jelentkezők jelenlegi állapotát, elvégeztek egy színlátás tesztet. Második lépésként egy komputeres korrekciómérés következett és ha szükségesnek mutatkozott, szemnyomás mérést végeztek.