A kertet is tesztelték tavaly a Kék és Narancssárga Produkció Cipő Emlékkoncertje és a szeptemberi családi nap keretein belül kiderült, hogy nagyon hangulatos és megfelelően működő helyszín lehet szabadtéri programok esetében. Igény esetén kisebb létszámú, bensőséges családi rendezvénynek is helyet tudnak biztosítani kint is bent is.

Áprilisi koncertek

Az egyre népszerűbbé váló koncertek sora folytatódik április 5-én a Miskolci Körforgalom, 13-án az Ildi Rider zenekarok koncertjeivel. Április 26-27-én egy nagyszabású Rock Weekendre várják majd a műfaj rajongóit, két este összesen hat zenekar fellépésével, a Közösségi Ház kertjében.