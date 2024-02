Maga a tévétorony egyénként már csak azért is felújításra szorul, mert az 1960-as években épült objektum kifejezetten népszerű kirándulóhely még úgy is, hogy korábban lezárták, és jelenleg nem lehet látogatni. Az épületnek új funkciót adnának, és kiállítóteret, kiszolgálóegységeket alakítanának ki benne, illetve egy ötven méter magas panorámaliftet is beüzemelnének, hogy megkönnyítsék a kiváló panorámát nyújtó kilátópont megközelítését.