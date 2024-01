Dr. Jogg Zsolt elmondta, a kár a hétmillió forintos összeget is elérte. Hat tűzoltóautó érkezett ki a tűzhöz, négy fecskendővel rövid idő alatt megfékezték a lángokat. Negyven embert telepítettek ki, akik a munkálatok ideje alatt egy melegedőbuszban töltötték idejüket.

A mentők öt embert szállítottak be a kórházba füstmérgezés gyanújával: egy négyfős családot és egy kiérkező rendőrt, aki a felsőbb emeletekről menekített ki egy egy hónapos csecsemőt.

Az ügyészség helyettes sajtószóvivője elmondta, a füstmérgezés gyanúja nem igazolódott be, így valójában személyi sérülés nem történt.

Mi lett az elkövetővel?

„A fiatalember vonatkozásában a büntetőeljárás felfüggesztéséről rendelkezett a Miskolci Járási Ügyészség kettő év időtartamban, ugyanis figyelemmel a terhelt személyiségére, megalapozottan feltételezhető az, hogy egy helyes irányú fejlődés várható az egyébként oktatási intézménybe is járó fiatalkorúnál – mondta el dr. Jogg Zsolt, aki hozzátette, szigorú körülmények között tartják számon további cselekedeteit. – Az ügyészség elrendelte a fiatal pártfogó felügyeletét, kötelező magatartási szabályokat írt elő neki, miszerint csoportos közösségi foglalkozásokon kell részt vennie, rendszeresen, igazolatlan hiányzás nélkül kell járnia az oktatási intézménybe, az iskola házirendjét maradéktalanul be kell tartania, valamint tanulmányi eredményéről rendszeresen be kell számolnia” – sorolta a helyettes sajtószóvivő, aki hozzátette, az ügyészség vizsgálja majd a pártfogó felügyelői beszámoló eredményességét, aminek következménye lesz, hogy később rendelkeznek a büntetőeljárás megszüntetéséről.

Ez történt tényszerűen

A miskolci Középszer utca 13. szám alatti bérház harmadik emeletén ütött ki tűz 2022. december 31-én este. Az e feletti lakás ablakát betörték a tűzoltók, az ez alattit pedig eláztatták, hogy minél hamarabb megfékezzék a lángokat, és mindenkit kimenekítsenek. Az ingatlanban eleinte csak áram volt, fűtés és meleg víz nem. Az édesanya három gyermekével (20 és 17 éves lányával, valamint 11 éves fiával) rokonokhoz költözött egy rövid időre. Az elkövető ellen gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás miatt indított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság. A bajba jutott édesanya nem haragudott a károkozóra, hiszen tudja, véletlen baleset volt, nem szándékos gyújtogatás.