Számlaszámot létrehozni nem egyszerű feladat, fontos szempont az átláthatóság, ugyanakkor a háromgyermekes édesanya személyiségi jogait is védeni kell. - A városi gyűjtés megkönnyítése érdekében felvettük a kapcsolatot a Supersum Alapítvánnyal, amely független civil szervezetként gyakran áll olyan ügyek mellé, amelyek nemcsak politikamentesek, hanem hatékonyak és átláthatóak – nyilatkozta Veres Pál polgármester.

- Az első és legfontosabb dolog, hogy olyan állapotba hozzuk a lakást, hogy a helyreállítást, és a felújítási munkálatokat meg lehessen kezdeni – nyilatkozta Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője, aki szintén a család segítségére sietett. - Folyamatosan tartom a kapcsolatot a szerencsétlenül járt családdal, akiknek első körben új nyílászárókat és radiátorokat próbálok meg szerezni, hogy a munkálatok ideje alatt biztosított legyen a lakás zárhatósága és fűtése. Ezek tulajdonképpen alapfeltételei a belső munkálatokat megkezdésének. Több céggel is tárgyaltam, mindenki segítőkész volt, szerintem már a héten ennek pontot tudunk tenni a végére. Az önkormányzattal párhuzamosan kerestem szükséglakást is nekik. Egy vállalkozó tett is felajánlást ez ügyben, így amennyiben az önkormányzati eljárás elhúzódna, opcióként ez is rendelkezésükre áll. A biztosító kárszakértője egyébként megkezdte a kiégett lakás felmérését, ennek eredményétől függően tudunk továbblépni. Ezután tudjuk meg, mi az aminek pótlásában még segíteni kell a családnak – emelte ki Csöbör Katalin.

Önkormányzati képviselők is felajánlották segítségüket. A teljesség igénye nélkül: Szarka Dénes, a Velünk a Város önkormányzati képviselője éppúgy, mint Hollósy András, a Fidesz-KDNP frakciószóvivője is, aki Veres Pál posztja alatt például ezeket a sorokat tette közzé: „Tisztelt Polgármester Úr! Lehetőségünkhöz képest felajánljuk segítségünket ebben a nehéz helyzetben a családnak. Kérem jelezzék, hogy mire van szükség” – írta Hollósy András.

Adományozás

A családnak való gyűjtést egy független civil szervezet segíti. - Miskolcon nagyon sokan ismerik már alapítványunk tevékenységét – nyilatkozta Bernasconi-Bús Katalin, a Supersum Alapítvány kuratóriumának elnöke. Hamarosan az alapítvány honlapján is – a supersum.hu oldalon - kaphatnak bővebb tájékoztatást arról az érdeklődők, hogy mire van a legnagyobb szüksége a családnak. - Nem tartozunk semmilyen politikai oldalhoz, mi már 2018 előtt is dolgoztunk együtt a várossal, és a mostani vezetéssel is nagyon jó a kapcsolatunk – hangsúlyozta a kuratóriumi elnök.

Számlaszám Aki a szeretne segíteni a szilveszteri tűz miatt nehéz helyzetbe került családnak, az az alábbi számlaszámon teheti meg. Azt kérik, a közlemény rovatba írják be: „szilveszteri tűz”. Supersum Alapítvány K&H BANK 10402764-50526972-78881008 IBAN: HU72 10402764-50526972-78881008 Swift kód OKHBHUHB Közlemény: szilveszteri tűz

