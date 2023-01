Mint arról korábban beszámoltunk, a háromgyermekes csalásanya avasi lakása teljesen kiégett, mindenük a tűz martalékává vált. Az önkormányzat lakással, cégek és magánszemélyek pedig hihetetlen sok felajánlással álltak a család mellé.

– A hűtő és a porszívó hiányzott még abból a lakásól, ahová költöznek, de arra éppen most kaptam egy felajánlást, egy budapesti vállalkozó most rendelte meg online a családnak – nyilatkozta Bernasconi-Bús Katalin, a Supersum Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki civil alapítványával azonnal a gyűjtés mögé állt, az ő számlájukon pénzbeli gyűjtést is szerveztek a családnak az újrakezdéshez.

Folyamatosan pakolnak az új lakásban, még a bútorok legyártása van folyamatban, amit a Balla Bútor ajánlott fel. Ágyaktól kezdve, ülőgarnitúrán át minden berendezési tárgyat megkapnak a cégtől.

– Hatalmas volt összefogás, hétvégén is fogadtuk az adományokat, sorban álltak az emberek az utcán – emelte ki Bernasconi-Bús Katalin, aki elmondta, hogy annyi minden érkezett, hogy már az utcát is elfoglalták a felajánlott tárgyak, eszközök.

– Vasárnap reggel a család mindent elvitt, amire szükségük lehet az újrakezdéshez. Ezzel másoknak segítünk majd, mert Erika felajánlotta ezt rajtunk keresztül másoknak. Így szóltam két kisebbségi önkormányzatban, Kisgyőrnek és Nagycsécsnek, és ők jönnek a két buszra való maradékért.

A családanya 10 éves kisfia karácsonyra egyébként egy használt játékkonzolt kapott volna, ami szintén a tűz martaléka lett. Vasárnap este a kisfiú egy magánszemély felajánlásának köszönhetően ezt a karácsonyi ajándékot is magkapta.