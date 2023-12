Az idén is Magyarországra érkezett a finn Mikulás a Mikulásgyár meghívására. Joulupukki ezúttal több városba is ellátogatott, köztük Szerencsre is. A Mikulás látogatását hatalmas izgalom övezte, sokan már több napja várták a nagyszakállút. A téli ünnepek mindig is varázslatos időszakot hoznak el, és a világ számos részén különböző hagyományok és legendák szövik át ezt az időszakot. A Joulupukki, vagyis a finn Mikulás, egy ilyen jellegzetes figura, akit világszerte ismernek.

Nagyon várták

Rigó Mária és családja a gyerekekkel közösen várta a Mikulást a díszkivilágítással gazdag téren, akik elmondták a Boon.hu-nak, hogy életre szóló élmény a látogatás a gyermekeknek. „Szerettük volna, ha a déli országrészhez hasonlóan itt is havas lesz a táj, de maga a tény, hogy az igazi Mikulás érkezett Szerencsre, mindent felülír” – mondta. Azt is megosztotta, hogy az otthonukban már hagyomány lett a Mikulás megérkezésének ünneplése.

Mária elmondása szerint ez az időszak a család számára különleges, tele van szeretettel és csodával. „Minden évben, amikor a Mikulást várjuk, a gyerekeim szemeiben látható az a különleges ragyogás, amiért érdemes ezt az egész készülődést csinálni. A Joulupukki most hozott valami apró ajándékot, és látni a gyerekeim boldogságát, ahogy találkoznak vele, az valami feledhetetlen élmény számunkra” – hangsúlyozta.

Van, aki újra látja

Krucecz Mária azt mondta portálunknak, hogy gyermekkorában ő egy külföldi látogatása során találkozott a Mikulással, most a környéken járt, így mindenképp ellátogatott Szerencsre Joulupukki érkezése miatt. „Sok év telt el azóta, hogy először találkoztam a Joulupukkival, de most ugyanaz a varázslat ébred fel bennem, mint amikor megpillantottam őt először” – mondta. Hozzátette: az idősebb kora ellenére úgy érzi, mintha egy kicsit visszatért volna a gyermekkorába.

Készültek rá

Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere azt nyilatkozta portálunknak, hogy hatalmas készülődés előzte meg Joulupukki érkezését. „A városban lakó emberek és környéken élők számára már három éve dolgozunk azon, hogy ide jöjjön a Mikulás” – mondta. Rámutatott: idén sikerült belekerülnie a Szerencsnek azokba a helyszínekbe, ahova ellátogat az igazi Mikulás.