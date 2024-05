„A Lenin Kohászati Művek melletti villamos végállomáson kettős sínpárra érkeznek a szerelvények. Ki tudja, naponta hány és hányszor? Szinte a csodával határos, hogy mind ez ideig nem történt súlyosabb baleset" számolt be egy komoly problémáról hatvan éve, 1964. május 6-i számában az Észak-Magyarország. Akkor még nagyon sok utas közlekedett azon a környéken, hiszen az LKM-ben húszezer ember is dolgozott nap mint nap. Ma már jóval csendesebb a környék...

„Pedig, ha valahol, itt igazán fennáll a veszély. Ugyanis a külső sínpárra érkező szerelvényről csak a bal oldali; a belső, a várakozó tér mellé bejövő kocsikból csak a jobb oldali ajtókon szabad leszállni. Ugyanígy történik a felszállás is. Emiatt sokszor előfordul, hogy az utasok két szerelvény között keresnek utat a le- és felszálláshoz. Ilyenkor nagy a tolongás, sodorják. lökdösik egymást.

Könnyen a kerekek alá kerülhet valaki... Ezt az ésszerűtlenséget nem lehetne esetleg megszüntetni?

— Magam is azt mondom, ez így nincs jól — mondta el a véleményét az egyik ellenőr, akinek szóvá tettük a dolgot.

— Akkor hát miért nem változtatnak rajta?

— Nem lehet. Mert a csuklós villamosokon csak a jobb oldalon van ajtó, csak itt lehet fel- és leszállni.

Az ésszerűtlenség azonban így sem indokolt. Miért kell igazodni néhány csuklóshoz akkor, amikor száznál is több régi típusú kocsi közlekedik Miskolcon?! Miért legyen 70 százalékos a baleseti veszély, ha egyszer 30 százalékos is lehet? A csuklós villamosok esetében nem tehetünk semmit. De a többi kocsinak mindkét oldalon van ajtaja! Javasolnánk, intézkedjék a vállalat, hogy a végállomáson a megálló felőli oldalon is le lehessen szállni!" – olvasható a lapban épp hatvan éve. Csak remélni tudjuk, hogy a problémát megoldották eleink, és nem történt baleset az említett megállóban.