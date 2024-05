A rendezvénysorozat célja a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ értékeinek, lehetőségeinek bemutatása. A folyamatos kapcsolattartás számos lehetőséget rejt az egészséges életmód/étrend propagálására, az egészséges fejlődés elősegítésére, a betegségek prevenciójára.

Egyedülálló kezdeményezés

Hegedűs Roland rendezvényszervező, menedzser kérdésünkre elmondta, hogy a program elsődleges célja, hogy közelebb hozza az orvosokat a családokhoz, mert itt első kézből kaphatnak választ kérdéseikre gyermekük betegségével kapcsolatban. Sok esetben a várólistáknak vagy az anyagi korlátoknak köszönhetően a kis betegek nem tudnak rögtön szakorvosokhoz jutni vagy kezelésekre, itt viszont lehetőség van egy személyes találkozásra. Maga a rendezvény Európában is egyedülálló kezdeményezésnek számít, így picit ez még a szülőknek és az orvosoknak is új, kimozdítja őket a komfortzónájukból. A szervező azonban úgy gondolja, hogy három év alatt a családok megszokják és megszeretik majd ezt a lehetőséget. Minden hónapban más tematikával készülnek, más orvosi szakterületet mutatnak majd be, így a kérdéseire előbb-utóbb minden érdeklődő választ kaphat.

Bíró Tibor, a Szeleta Park Látogatóközpont vezetője kérdésünkre kiemelte, hogy magának az intézmények is az a célja, hogy értékeket közvetítsen. Számukra is kiemelten fontos a család és a gyermekek egészsége, hisznek abban, hogy egy élményhelyszínen az orvosok által továbbított üzenetek hatékonyabbak, mint kórházi körülmények között. Maga az egészség megőrzése is egy fontos téma, illetve probléma esetén annak az információnak az átadása is elsődleges lehet, hogy egy szűrővizsgálatot hol és hogyan érhetnek el a szülők. Bízik abban, hogy ez az esemény hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi esélyek növekedni tudjanak Miskolc és térségének lakosságánál. A programsorozat idején a látogatóközpont kedvezményeket biztosít az eseményre regisztráló látogatóknak.

A GYEK-napok néven futó program minden hónap első szombatján érhető el, melynek helyszíne: Miskolc, Majális Park buszvégállomás melletti Szeleta Park Látógatóközpont.