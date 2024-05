Hangsúlyozta, hogy a település tehetséges fiatal sportolói ilyen körülmények között készülve a későbbiek során akár az élsportban is megállják a helyüket. Reményét fejezte ki hogy az iskola tanárai testnevelés órákat is tartanak majd ezen a pályán, nem csak kifejezetten a kézilabda sportágban, hanem egyéb sportágakat is kipróbálva.

Barátságos mérkőzés

Az ünnepélyes átadón beszédet mondott dr. Koncz Zsófia az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő, dr. Vitályos Eszter kormányszóvivő, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke.

A program zárásaként a fent említett hölgyek barátságos mérkőzést játszottak az Egri NB1-es férfi kézilabda utánpótlás csapatával.

