A négy, hat és nyolc osztályos gimnáziumok tanulói – tanuljanak akár állami, egyházi vagy alapítványi iskolában – a hagyományoknak megfelelően 12. év végén elballagnak és május 6-án megkezdik a rendes érettségi vizsgáikat. A miskolci gimnáziumok végzős tanulóik búcsúztatását döntően május 3-án, pénteken tartották. A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 144 diákja pedig szombaton délelőtt búcsúzott, a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium 22 végzős tanulója pedig múlt héten járta végig az iskola falait utoljára. Az Alternatíva Életfa Iskola 5 érettségi előtt álló diákja pedig május 31-én fog ballagni. A technikumban tanuló 12. évfolyamos tanulók ebben a tanévben nem ballagnak, ennek okáról hamarosan írunk.

A szokások nem változtak

Az általunk megkérdezett állami és egyházi gimnáziumokban is hasonló volt a ballagás menetrendje: a 11. évfolyamosok által feldíszített osztályteremben megtartották az utolsó osztályfőnöki órát, majd énekszó – klasszikus ballagási dalok – kíséretében, körbejárva a virágokkal teli épületet, a ballagási ünnepség helyszínére vonultak. Az általunk megkérdezett egyházi gimnáziumok – A Lévay József Református Gimnázium és Kollégium, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Szakgimnázium, valamint a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium – végzőseinek búcsúztatása felekezetüknek megfelelően istentisztelet vagy szentmise keretein belül történt.

Minden megható pillanata ellenére a ballagás minden esetben többlet terhet jelent a családok számára. A Búza téri virágpiac már pénteken reggel tele volt ballagási csokrokat nézegető kíváncsiskodókkal. A kínálatban szebbnél szebb csokrok voltak, már 3500 forinttól, de egy ballagási kiegészítővel kiegészített csokor ára a legkedvezőbb esetben is 5000 forint körül alakul – mondta el az egyik virágkötő. Egy miskolci, a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumból ballagó lány édesanyja és nagymamája is a csokrok között nézelődött. Az anya kérdésünkre elmondta, hogy a fia ballagását négy éve étteremben ünnepelte a család, most viszont otthon tartják az ünneplést, költségtakarékosabb megoldásként, de a hidegtálakat étteremben, a süteményeket és a tortát cukrászdában rendelték.