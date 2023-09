Nagyon elhanyagolt Miskolcon az Egyetemváros fölötti terület, amely régen a Miskolci Egyetem almáskertje volt, számoltunk be róla egy a közösségi médiában közzétett lakossági észrevétel alapján szeptember közepén. Burjánzik a gaz, a Kiscsermőkei dűlő útjáról leszóródott a kavics, és a közbiztonság is hagy némi kívánnivalót maga után.