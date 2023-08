A költségek a renitens tulajdonost terhelhetik

Az eljárás kérelem alapján indul meg, a költségeket az eljáró hatóság viseli, amennyiben a folyamat határozattal zárul, a költség ráterhelhető a kötelezettre, jelen esetben a renitens tulajdonosra. Amennyiben alaposan feltételezhető, hogy magánlakásban vagy a hozzá tartozó ingatlanon a hulladékgyűjtés közegészségügyi szempontból súlyosan kifogásolható, akkor a kistérségi népegészségügyi intézet helyszíni ellenőrzést végez, és intézkedést kezdeményez. Ezzel együtt viszonylag kevés olyan eset van, amikor egy önkormányzat hatósági eszközökkel be tud avatkozni egy társasház működésébe. Az önkormányzatok csupán törvényességi felügyeletet látnak el, azoknál az eseteknél, amikor az együttélési szabályok be nem tartásáról vagy antiszociális viselkedésről van szó, nem rendelkeznek hatáskörrel. Miskolcon is vélhetően azért járhatott el az önkormányzat, mert a szemét már a közterületen is felhalmozódott, amely vélhetően a telekről származott. Fontos megjegyezni, hogy egy-egy ilyen eljárás hosszadalmas és bonyodalmas, gyakran a tulajdonos felkutatása is nehézkes, ilyen volt korábban egy Kuruc utcai ingatlantulajdonos esete, akinek az erkélyén és a lakásában jelentős mennyiségű galambürülék halmozódott fel, amelyek a szomszédok életét keserítették meg.