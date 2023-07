A Miskolci Egyetemre 3644 jelentkező nyert felvételt a 2023. évi általános felvételi eljárásban, ami 2022-hez viszonyítva 77 százalékos emelkedést jelent. Közülük 2778 fő magyar állami ösztöndíjas, 866 fő pedig önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat – tudatta sajtóközleményében az intézmény. A Műszaki Föld- és Környezettudományi Karon több mint kétszeresére emelkedett az alap- és mesterszakokra felvettek száma az előző évhez viszonyítva. Nagy érdeklődés mutatkozott a levelező munkarendben, magyar nyelven indított hidrogeológus mérnöki mesterszak, valamint az országos szinten egyedül Miskolcon indított alapanyaggyártási folyamatmérnöki mesterszak iránt. A kar 2023 szeptemberétől levelező formában ismételten elindítja a műszaki földtudományi alapszakot, amely képzésre több mint 50 fő nyert felvételt.

Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar által kínált képzések iránti érdeklődést jelzi, hogy a karra felvettek létszáma idén a duplája lett a tavalyi évhez képest. Kiemelkedő volt az érdeklődés az anyagmérnöki szak iránt, ahová idén 38 főt tudtak felvenni, ez pedig 2022-höz képest közel négyszeres emelkedés. A vegyészmérnöki képzésre Miskolcon több mint másfélszeresére, a kazincbarcikai telephelyen pedig több mint háromszorosára nőtt a felvettek száma. A látványos növekedés a Miskolci Egyetem jó ipari kapcsolatainak köszönhető, ami a hallgatóknak biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál, akár már egyetemi tanulmányaik alatt is – írták a közleményben.

Markáns emelkedés a jogi és a gazdasági karokon is

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar tovább javította a felsőoktatásban eddig megszerzett biztos pozícióját. Az általános felvételi eljárásban 776 diákot vettek fel. A műszaki és az informatikai képzési területhez tartozó szakok közül jelentősen többen jelentkeztek a gazdaságinformatikus, a gépészmérnöki, a járműmérnöki, a logisztikai mérnöki, a műszaki menedzser, a programtervező informatikus, valamint a villamosmérnöki alapképzési szakokra. Az ipari szereplők és a jelentkezők körében továbbra is népszerű a duális képzési forma. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara képzéseinek elismertségét jelzi, hogy a mesterszakokra jelentkezők között egyre nagyobb számban vannak olyanok, akik más intézményben szerezték alapdiplomájukat. Az Állam- és Jogtudományi Karon ugyancsak markánsan emelkedett a felvettek száma.

A 2023. évi felvételi eljárásban 624 főt vettek fel, amit 2022-hez viszonyítva több mint 50 százalékos növekedés. A legnépszerűbb továbbra is a jogászképzés, de alapszakokon és mesterszakokon is jelentős a létszámnövekedés. Az önköltséges képzésre jelentkezők száma – a legnagyobb mértékben az osztatlan jogász szakon - szintén emelkedett. Az idei felvételi létszámok a tavalyi kiemelt érdeklődést is felülmúlták a Gazdaságtudományi Karon, amelynek képzéseire közel 60 százalékkal több, 800 hallgató nyert felvételt.

Sokan akarnak gyógypedagógiát tanulni

A hagyományos képzési területnek számító szakok mellett nőtt a népszerűsége a tavalyi évben először meghirdetett sportszervező és közgazdasági adatelemző szakoknak. Újdonságként a kar idén először hirdette meg angol nyelven a gazdálkodási és menedzsment szakot, valamint a pénzügyi menedzsment egyéves mesterképzést. A Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara az állami férőhelyes kapacitását a bölcsészettudományi és a társadalomtudományi szakokon maximálisan feltöltötte. Többszörös túljelentkezést tapasztaltak a szociális munka alapszakon, de soha nem látott számban jelentkeztek gyógypedagógia alapszakra is, amelyen idén szeptembertől 169 fő kezdheti meg a tanulmányait.

A bölcsészettudományi területen évek óta a legtöbben az anglisztika alapszakra jelentkeznek, amelyre idén 68 fő jutott be. A pedagógus képzési terület újdonsága, hogy a rövid ciklusú tanári mesterképzésekben új szakként indult az informatikatanár (digitális kultúra tanára) tanári szak. Idén angol nyelven meghirdetett képzések is indulnak a karon, ilyen például a kulturális antropológia angol nyelvű mesterképzés.

A gyógytornász szak a legnépszerűbb

A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karára 519 első évfolyamos jutott be a 2023/2024-es tanévben, kétszer annyian, mint tavaly. A legnagyobb érdeklődés a levelező formában induló diplomás ápoló képzés iránt mutatkozott, ahol 110 elsőéves kezdheti meg tanulmányait. A nappali képzések között továbbra is a gyógytornász szak a legnépszerűbb, ide 101 hallgató nyert felvételt. Idén nagyon sokan jelentkeztek a radiográfus képzésre, de megőrizte népszerűségét a védőnő és az egészségturizmusszervező szak is. A sátoraljaújhelyi kihelyezett képzés keretében meghirdetett ápoló- és védőnőképzésre összesen 31 fő iratkozhat be.

Az Egészségtudományi Karon a mesterképzések között idén először indul a fizioterápia mesterképzési szak 21 fővel, míg a szakvédőnő és az egészségügyi szociális munka mesterképzések az előző évihez hasonló létszámmal indulhatnak. A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kara ugyancsak növelte a felvett hallgatók számát az előző évhez viszonyítva, jelentős részben a pedagógusképzésben.