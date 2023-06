A 2023 év ünnepi év a Népkerti Vigadó és Söröző számára, ezért a 120 éves évforduló alkalmából, 2023. június 7-én, 17 órától egy emlékvacsorát rendeztek régi menüsorral, ahol a korabeli Népkert és a Vigadó kezdeteit idézték fel. Az Adler Károly építész tervei alapján készült Népkerti Vigadóban, 1903. június 7-én tartották az első hivatalos rendezvényt. Korabeli táncokat mutattak be a Miskolcz-Revital Tánc Sport Egyesület táncosai. Zenei műsort adott a Capriccio duó a régi idők dallamaival.

Pavilonból sportkomplexum

„1903. május 31-én nyílt meg a Népkerti Vigadó és a június 7-én először kereskedők bálját tartottak itt. A Vigadó épülete kezdetben másképpen nézett ki. A Népkert pedig a Vigadó szerves része” – mondta múltidézőjében Reiman Zoltán helytörténeti kutató, aki korabeli képeslapokat is mutatott vetített képes előadásában. „A miskolci Kálvária felszentelésétől, 1864-től vették birtokba a miskolciak a Népkertet. Korábban a Lövölde-kertből, a Népkertből és az Erzsébet-kertből állt a mai terület. 1872-ben alakult meg a Lövész-egylet, innen kapta a nevét a Lövölde-kert. Lévay József nevezte először Népkertnek a mai Népkertet. 1878-ban alakult meg a Népkerti Bizottság, amelynek célja az volt, hogy egy pavilont létesítsen. 1889-ben nyitotta meg a horvát származású Musinczky Lucian katonatiszt az Erzsébet-kertet, akit Miskolc díszpolgárává avattak. A népkerti sportpályát pedig 1926-ban adták át. 1885 és 1888 között még egy fából készült Vigadó működött. A kő épület Adler Károly építész, Miskolc város főmérnöke tervei alapján készült el 1903-ra egy 1400 négyszögöl méretű területre. A miskolciak tetszését nem nyerte el, mert nagy hodálynak találták. Eleinte kérték, hogy a képviselő-testület költözzön ide, de aztán megszerették. 1914-ben az osztrák Ferencz Salvátor főherceg, Mária Valéria férje látogatott el ide. Az I. világháború előtt már elveszítette a vendéglátóipari funkcióját és kosár- és teniszpályák kiszolgáló egysége lett. 1927-re lett kész a mai épület, amit mai formájára Hajós Alfréd alakított át. Még egy tribünt is építettek és volt egy szabadtéri szórakozóhely is. Puskás Péter Ybl-díjas építész is felújította a 2000-es évek elején. 2017-ben történt az utolsó nagy fejújítás, amikor dr. Barkóczi István lett a tulajdonos.”

Szívből vezeti a Vigadót

A Népkerti Vigadó és Söröző tulajdonosa szerényen és szűk szavúan köszöntötte a jelenlévőket.

„Itt laktam a Népkert közelében, minden gyermekkori emlékem és romantikus élményeim is idekötődnek. Szívből vezetem a Népkerti Vigadót és a városban még nagyobb szerepet szeretnénk adni neki a menedzsmenttel, hogy a régi hangulat visszatérhessen ide. Szeretnénk, hogy a Vigadó, a Népkert szívében kiemelt szerepet kapjon az egész városban” – emelte ki köszöntőjében dr. Barkóczi István. "A jelenlegi épületet Rudolf Mihály építész irodája tervezte. Abban, hogy így áll és elkészült egy év alatt a technikával, világítással együtt, a legnagyobb szerepet Veres László, a Népkerti Vigadó és Söröző kommunikációs igazgatója játszotta."

Olimpikonok gyűjtőhelye

Fedor Vilmos kulturális polgármesteri megbízott további érdekességeket osztott meg a Vigadóról.