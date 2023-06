Dr. Koncz Zsófia az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője elárulta, hogy több mint egy év alatt zöldmezős beruházás valósult meg. Kiemelte, hogy Szikszó élen jár a munkahelyek megteremtésében, amit a mai átadó is mutat és az M30-as fejlesztésére is szükség van ehhez. A településen új bölcsőde, új piac és az uszodában két új kültéri medence is fog épülni. A külterületi utat pedig a Hernádig meg fogják hosszabbítani. Tehát itt minden adott a további fejlesztésekhez és itt nagyon erős közösség van - jelentette ki.

Végül a kivitelező D-Gesztor Kft. ügyvezetője, Dányi Gábor mondott pár szót a felépült csarnokról, majd a jelenlévőkkel bejárta az épületet. Elhangzott, hogy a magas talajvíz miatt a csarnokot alá kellett cölöpözni. Kétszer ötszáz méteres részből áll a csarnok, amiben irodaház és tárolók is találhatók, valamint kívül parkolók. Az épületet sok mindenre lehet használni, például bemutatóterem is lesz. Fémszerkezeti mivoltából adódóan pedig könnyen bővíthető.