Kovács József, a tokaj-hegyaljai település polgármestere beszédében elmondta: az épület eredetileg 1978-ban téesz irodának épült a hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységekkel és a telken belüli aszfaltozott utakkal együtt. Hozzátette: a rendszerváltás után azonban a szövetkezetek az országban összeomlottak, a bodrogolaszi irodaépület pedig fölöslegessé vált, a később újrainduló vállalkozások sem tudták hasznosítani, pedig több tulajdonosváltáson is átesett. Felidézte: a 2010-es évek elején kereste meg az akkori tulajdonost, hogy megtudja, mi is a célja az ingatlannal, aki – mint kiderült - elsősorban meg akart szabadulni tőle.

Akkor még nem volt pénze az önkormányzatnak, de rövidesen 23 millió forintért megvette a település az épületet az 1,4 hektáros telekkel együtt. Előbb az akkor még közel 100 fős közmunka brigád központja volt, majd 2021-ben lépést váltottak és elhatározták, hogy turisztikai szempontból hasznosítják. Ehhez a Belügyminisztériumtól nyertek több mint 224 millió forintot. A főépületben komfortos szobákat alakítottak ki, valamint van két apartmanjuk is, jakuzzival, konditeremmel és szabadidő parkkal. A komplexum 40 lakó befogadására alkalmas – tette hozzá a polgármester. Kiemelte: a későbbiekben szeretnék még sétánnyal összekötni a település idegenforgalmi látványosságait.

Tizenegy program

Réthy Pál a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a kormány gazdaságélénkítési programja, valamint a közmunka program az elmúlt időszakban számtalan olyan fejlesztést eredményezett, amelyek segítségével nehezebb sorsú települések is nagyot tudtak lépni előre ezek által. A gazdaságélénkítő program első három ütemében országosan, összesen 18 milliárd forintból 93 projekt által 350-nél több piaci alapú munkahely jött létre ezekben a falvakban – mutatott rá.

Külön kiemelte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét, ahol 25 ilyen program zajlott le, ebből 11 dr. Hörcsik Richárd választőkerületében, vagyis Abaúj és Zemplén nagy részén. Ezek a programok is hozzájárultak ahhoz, hogy a térségben – így Bodrogolasziban is – jelentősen csökkent a munkanélküliség – mondta. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő azt fejtette ki, hogy a turizmus komoly fejlődésen ment át a tokaji borvidéken és ebből az olyan kistelepülések is kiveszik a részüket, mint Bodrogolaszi. Dicsérte az önkormányzatot, amely felismerte az ebben rejlő lehetőséget és olyan beruházásba fogott, amely várhatóan érezhető mértékű saját bevételt hoz majd a helyi költségvetésnek.