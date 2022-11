Magyarországon a legnépszerűbb fűtési rendszerek közé tartozik a szilárd tüzelésű, a hőszivattyús, a gáz- és az elektromos fűtés. Az, hogy melyik megoldás a legkedvezőbb, számos tényezőn múlik.

A tervezéskor figyelembe kell venni az épület típusát, a kivitelezés költségeit és az elérhető előnyöket. Fontos megjegyezni: a gázzal történő fűtés kiépítése engedélyekhez kötött, és a kondenzációs kazánhoz mindenképp ki kell alakítani a dupla csövű kéményt, mely a magasságától függően jelentős költséggel járhat. A teljes rendszer bekerülési ára a kazánhoz képest jóval nagyobb, a hőleadó egységekkel, anyagköltséggel és munkadíjjal elérheti a 2 millió forintot, de nem ritka a 3 milliós ajánlat sem.

Ne csak rövid távra gondolkodjunk!

Többekben felmerült a dilemma, hogy az energiaválság miatt a gázfűtést azonnal kiváltsa valamilyen másik alternatív fűtési technológiával. Azonban az általunk megkérdezett szakértő szerint rövidtávon ez nem megoldás.

„Borsod-Abaúj-Zemplénben csak becsülni lehet azt, hogy melyik háztartásban, milyen fűtésitechnológiát alkalmaznak, de azt kijelenthetem, hogy a gázfűtés még mindig az egyik legelterjedtebb” – nyilatkozta portálunknak Nagy Imre épületenergetikai szakértő.

Arra is rámutatott: hogy az idei télen mindenkinek érdemesebb a már korábban alkalmazott fűtési szokásait megtartani és később, energetikai szakemberekkel karöltve felméretni, hogy az adott ingatlanban mely technológiák tudnak a legnagyobb hatásfokban hasznosulni.

„A legfontosabb azt leszögezni, hogy az újabb beruházásokat mindig több évre előre kell nézni. Ha nagyon egyszerűen szeretném összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy egyszerre kell nagyobb pénz befektetni, ami az évek során megtérül” – mondta a szakember.

Fontos a hőszigetelés

Ha szigeteletlen otthonunk fűtéséhez 100 egység energia kell, és ha ezt szigeteléssel le tudjuk csökkenteni, máris lefaragtunk az egyre növekvő rezsikiadásokból. Ha nem elégszünk meg ennyivel és korszerűsíteni szeretnénk a fűtési rendszerünket is, akkor a fűtéshez szükséges hőtermelő és hőleadó berendezések teljesítménye is jelentősen csökken, így a beruházási költségen is sokat meg tudunk takarítani.

Pénzügyi szempontból persze egy ház szigetelése nagyságrendileg többe kerül, mint mondjuk egy kazáncsere, de érdemes ilyenkor a megtérülést nézni.

A födémet is érdemes szigetelni

A legfontosabb a padlásfödém szigetelése. Nagy felület, amit gyors megtérüléssel lehet korszerűsíteni. Ezt bárki, minimális kézügyességgel meg tudja saját magának oldani. A beruházás a mostani, rendkívül magas piaci gázárak mellett egy-két év alatt megtérül. Ha az árak lejjebb mennek, mondjuk 200-500 forintra, akkor ez az idő persze kitolódhat 3-5 évre.

A homlokzati hőszigetelésnél számolhatunk négyzetméterenként 30-40 ezer forinttal. Egy ház „becsomagolása” tehát átlagosan 4-5 millió forintba kerül, ami még a jelenlegi gázárak mellett is 6-8 év, mire megtérül. A legtöbben a nyílászárók cseréjével kezdenek, holott ez a fajlagosan legdrágább és a legkésőbb megtérülő korszerűsítési megoldás. Az ajtók és ablakok ára is folyamatosan emelkedik, de négyzetméterenként 150-200 ezer forintos kiadással lehet számolni. Egy ilyen beruházás még magas energiaárak mellett is legalább 15-20 év, mire visszahozza az árát. A korszerű fűtéseket tekintve egy új rendszer legnagyobb előnye mindenképp a használattal összefüggő költségek csökkenésében jelentkezik.

Mivel a legolcsóbb megoldások kiépítése is milliós összeg, így fontos átgondolni, melyik a legjobb választás. Érdemes lehet szakemberek segítségét kérni, akik nemcsak megtervezik a megfelelő fűtési rendszert, de a várható megtérülést is képesek megállapítani. Emellett hasznos tanácsokat adnak a hőleadó egységek választásához és az üzemeltetéshez.