Az elmúlt 165 év azt mutatja, milyen távlatokban tud működni egy intézmény – mondta az önálló sárospataki tanítóképzés 165 éves évfordulójára szervezett csütörtöki tudományos emlékülésen tartott nyitóbeszédében dr. Horváth Ágnes, az utódintézmény, vagyis a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) rektora. Vannak szakmák, amelyek ennyi idő alatt eltűnnek és vannak, amelyek létrejönnek. A pataki tanítóképzés azonban állandónak bizonyult – folytatta a rektor a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett, A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megszervezett eseményen. Hozzátette: a Tokaj-Hegyalja Egyetem létrejöttével az alapítók szándéka az volt, hogy a tokaji bor mellé magas minőségű oktatási intézmény jöjjön létre Sárospatakon, amely egyszerre tud hozzájárulni a bor és a borvidék fejlődéséhez. Mindezt olyan tradicionális intézményre építették fel, amelynek a fő profilja a pedagógusképzés. Az új egyetem zászlóshajója a szőlészet és a borászat, de az intézményi keretek lehetőséget adnak arra, hogy továbbra is közösen keressék a válaszokat az oktatás változásaira, kihívásaira – fűzte hozzá a rektor. Dr. Horváth Ágnes kiemelte: reméli, a konferencia is hozzájárul ehhez a folyamathoz.

Összefogás a tanítóképzésért

A rendezvényen elhangzott: 1857 novemberében a Sárospataki Református Kollégium szervezésében indult el főiskolai keretek között, annak intézeti ágaként az önálló tanítóképzés. Az erre emlékező eseményen számos neves szakember tartott előadást, köztük például dr. Csépe Valéria akadémikus, pszichológus, az agyi képalkotó kutatás ismert szaktekintélye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja, valamint dr. Ugray János, a THE neveléstudományi tanszékének tanszékvezetője. A rendezvényt dr. Toma Kornélia, a THE Comenius Intézetének intézetigazgatója szervezte, aki a jövő tanítójáról tartott előadást.

dr. Csépe Valéria | Fotós: BSZA

Dr. Horváth Ágnes rektor zárszavában arra hívta fel a figyelmet, hogy a hasonló képzést folytató felsőoktatási intézmények vezetőivel, szakembereivel közösen kell letenniük a szakmai anyagot a döntéshozók asztalára, amelyben a tanítóképzés jövőjét alakító utat határoznák meg. Mint kiemelte, a Tokaj-Hegyalja Egyetem felvállalja, hogy a jövő év elején – akár borvacsora keretében – összehozza az ebben érdekelt egyetemek képviselőit arra kérve őket, hogy működjenek együtt ebben a fontos kérdésben.