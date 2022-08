Augusztus 13-án, szombaton jogerőssé vált, hogy a miskolci 3-as számú önkormányzati egyéni választókerületben hivatalosan is képviselőjelöltté nyilvánították a DK, az LMP, az MSZP, a Momentum Mozgalom, a Párbeszéd és a Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület által támogatott Sebe-Gazdig Juditot és Barta Gábort, a Fidesz és a KDNP jelöltjét. Közben már arról is döntött az illetékes helyi választási bizottság, hogy a mandátumért ugyancsak bejelentkezett harmadik képviselőjelölt, Fülöp József Istvánné, a Munkáspárt megyei és városi elnöke – akit az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) is támogat – elegendő ajánlást gyűjtött össze, így hivatalosan is jelöltté vált.

Az összegyűjtött ajánlásokat augusztus 22-én délután 4 óráig volt lehetőség leadni a választási irodán. A helyi választási bizottság ugyanezen a napon kisorsolta, hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon a szeptember 25-i időközi önkormányzati választáson.

A kisorsolt sorrend a követkető: 1. Barta Gábor, (Fidesz-KDNP), 2. Sebe-Gazdig Judit (Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület, MSZP, Momentum Mozgalom, Párbeszéd Magyarország, Demokratikus Koalíció, LMP, Jobbik) 3. Fülöp József Istvánné (Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom)

Lemondott képviselőségéről

Ismert, hogy azért vált szükségessé helyi időközi választás kiírása a miskolci 3-as számú önkormányzati választókerületben, mert a választókerület korábbi, DK-s önkormányzati képviselője, Hegedűs Andrea az április 3-i országgyűlési választások eredménye alapján a baloldali összefogás országos listájáról parlamenti képviselői mandátumot szerzett. A két tisztség egyszerre nem gyakorolható, így – összeférhetetlenség miatt – lemondott helyi képviselői mandátumáról. A helyi választási bizottság szeptember 25-re tűzte ki az időközi választást.