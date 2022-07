Az emberek érdekében hozott lépések beértek, ezért nyert újból kétharmaddal a Fidesz–KDNP az áprilisi választáson – mondta lapunknak Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő. Saját sikerét a kemény munkának tudja be, illetve számára az elmúlt 12 év legfontosabb tapasztalata, hogy nem szavakban, hanem tettekben kell a miskolciakat szolgálni. A szeptemberi időközi választással kapcsolatban biztos a kormánypártok győzelmében, mert mint mondta: a miskolciak az elmúlt két évben láthatták, hogy mit produkált a Velünk a Város frakció.

Azt gondolná az ember, hogy győztes választás után, nyáron egy kormánypárti képviselő pihen. Ennek ellenére alig találtunk időpontot az interjú elkészítéséhez, ennyire elfoglalt?

Én is azt hittem, hogy lesz egy szusszanásnyi idő, de a világban zajló kihívások és a korábban elkezdett – 12 éve vagyok országgyűlési képviselő – munkák egész embert kívánnak. A parlamenti ülésszak utolsó napjai, július 18. és 19. után lehet, hogy tudok valamennyit pihenni, de a választókerületemben ekkor is szép számmal vannak feladatok.

Minek tudja be a Fidesz–KDNP kétharmados és a saját győzelmét?

Az első kétharmadért még lehetett mondani, baloldalról Gyurcsányt hibáztatni, de azóta az elért eredmények – gondoljon csak a gazdaságra, a nemzetpolitikára, az otthonteremtésre, a családtámogatásokra, a nyugdíjasok megbecsülésére, a fiatalok támogatására, hogy csak néhányat említsek! –, ezek értek be választási sikerként. A saját győzelmemmel kapcsolatban azt kell látni, hogy a miskolci 1-es körzet sosem volt könnyű „pálya”. Most is voltak olyan vélemények, hogy ezt a körzetet nem lehet megnyerni. Én és a munkatársaim viszont úgy gondoltuk, hogy a cél érdekében mindent beleadunk, ami egy kampányba belefér, és a kemény munka meghozta gyümölcsét.

Ön „békeidőben” is gőzmozdonyként robog, ezt meg lehetett még fejelni?

Igen, többet sikerült kipréselni magamból és kollégáimból.

Fontos a csapat?

Megtanultam, hogy „kell egy csapat”! Anélkül nem megy. Valóban büszke vagyok a munkatársaimra.

Az országgyűlési választásokon elbukott jobbikos kihívója nemrég azt posztolta közösségi oldalán, hogy levélben fordult Gulyás Gergely miniszterhez, hogy Miskolc kapjon olyan kormányzati forrást, amiből a város közrendjét, közbiztonságát lehetne javítani. Mit szól ehhez, és hogyan ítéli meg Miskolc közrendjét, közbiztonságát?

A Fidesz–KDNP az emberek és a települések oldalán állt és áll. Emlékezzünk csak vissza, a 2008-as pénzügyi válság után előbb az ország pénzügyeit, majd 2013-ban az önkormányzatok adósságait rendezte a kormány. A pandémia okozta gazdasági kihívások megoldásában viszont mindenkinek áldozatot kellett hoznia. A kormány például ingyenessé tette a parkolást, és befagyasztotta az önkormányzati bérlakások díját, ami valóban bevétel­kiesés volt a helyhatóságoknak, de pluszpénz az embereknek. A kormányzat különböző intézkedésekkel gondoskodott arról, hogy az önkormányzatok feladatarányos forrásai ne csökkenjenek. A települések többsége nem siránkozott, hanem racionalizálta a működését. A közbiztonságról pedig annyit, hogy 2010-ben egy olyan várost és országot vettünk át a baloldaltól, ahol közbiztonságról nem nagyon lehetett beszélni. Azóta hazánk biztonságos lett, és Miskolcon is éveken át biztonságban közlekedhettünk.

…és most?

A város központi részein, a Búza téren, de még a főutcán sem merik elengedni gyermekeiket a felelős szülők sötétedés után egyedül. A korábbi fideszes városvezetés alatt elért közbiztonságot kellett volna megtartani, akkor ma nem kellene pluszpénzért kuncsorognia az illetékes bizottság elnökének.

A közgyűlésben a várost vezető baloldali frakció nemrég megszavazta: drágul a parkolás, a gyermekétkeztetés, a temetkezés, van, ahol brutális mértékben. Lehetett volna másképp?

Mindig a vezetésen múlik egy település, egy ország sorsa... A sikerhez szív, ész és szorgalom, lokálpatriotizmus és hazaszeretet szükséges.

Azért az országos politikában jellemző, hogy a balliberális képviselők egy része folyamatosan áztatja külföldön a magyar kormányt és ezzel Magyarországot.

Sajnos! A nemzetközi porondon más országok képviselői esetében nem tapasztaltam, hogy a pártpolitikai érdekek fontosabbak lennének saját hazájuk, nemzetük érdekeinél.

Mit szól ahhoz, hogy a villany­áram és a gáz esetében az átlagfogyasztás felett augusztustól piaci árat kell majd fizetnie a lakosságnak?

Ennek senki nem örül, de háború van! Már annak is örülnünk kell, hogy van és lesz energia. Olcsóbban pedig nem lehet adni az energiát, mint amennyiért megvesszük. Fontos, hogy a magasabb árat csak azok fogják fizetni, akik az átlag felett fogyasztanak, de ők is csak az átlag feletti fogyasztást meghaladó részért fizetnek piaci alapon, azaz a fogyasztás átlagos szintjéig mindenkit támogat az állam, a nagycsaládosok pedig plusz­engedményeket kapnak. A háború miatt felütötte a fejét a globális infláció, ezért elemi érdekünk a béke, hogy a harcok mielőbb befejeződjenek.

Mit gondol a balliberális képviselők rezsicsökkentésért „aggódó” szavairól?

Azt hogy álságos, hiszen sosem támogatták a rezsicsökkentést. Ne legyen kétségünk, ha ők nyerték volna az áprilisi parlamenti voksolást, a teljes rezsicsökkentés már csak szép emlék lenne.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) szigorításához mit szól?

Ez az adózási forma anno azért jött létre, hogy mentesítse a legkisebb vállalkozásokat a túlzott adminisztrációtól, nem kell a költségszámlákat gyűjteni, és havi 50 ezer forint megfizetésével kiváltsa egyebek mellett a személyi jövedelemadót és a járulékot. Voltak azonban olyanok, akik burkolt foglalkoztatásra használták, ezt a kiskaput most bezárja a kormány. Kétségtelen, a változtatás hirtelen jött, de a háborús körülmények a politikusoktól gyors döntéseket, az érintettektől megértést és alkalmazkodást igényelnek.

Térjünk vissza Miskolchoz! Mit szól ahhoz, hogy hitelt akar felvenni a város?

Ha ez a város fejlődését szolgálja, akkor támogatom.

Mit tehetnek a megye azon vállalkozásai, amelyek gazdasági kapcsolatban álltak a háború előtt orosz vagy ukrán vállalkozásokkal?

Mindenki számára nehezebb lesz a kereskedelem, az üzlet. De akikről beszélünk, az egyszerű helyi vállalkozók nagy többségükben nem esnek a szankcióval sújtott körbe. De mindenkinek bizonytalanabb gazdasági-pénzügyi környezettel kell számolnia. A háború és az annak következtében fellépő energiaválság átrajzol szinte mindent.

A kampányban azt ígérte, hogy az avasi szeméthelyzetet földbe süllyesztett tárolókkal fogják megoldani. Hol tart az ígéret megvalósítása?

Mint egyéni országgyűlési képviselő nekem feladatom, hogy minél több pénzt hozzak a körzetembe. Ezt ebben az ügyben is megtettem: úgy tudom, hogy a tervezett kétszázmillió forint megérkezett az önkormányzathoz, innentől az ő kezükben van a kivitelezés felelőssége.

Csöbör Katalin és Orbán Viktor miniszterelnök közösen adták át a Miskolc–Kassa autópályát

Forrás: ÉM

Mit gondol a jelenlegi városvezetésről?

Gazdátlannak érzem Miskolcot! Ez döntő részben az önkormányzat hibája: a többséget adó politikai erők egymással vannak elfoglalva, és nem a várossal.

A nehezebb gazdasági helyzet miatt egyes nagyberuházásokat átmenetileg leállított a kormány. Lesz pénz például az Y-hídra?

Kormányzati szándék szerint megkezdett beruházást nem hagyunk abba, így van ez az Y-híddal is, amit a Kisfaludy híddal együtt fogunk átadni. Utóbbi a bicikliút miatt időigényesebb, de a decemberi határidő tartható.

Az is tervben volt, hogy Martinkertváros főútja is megújul.

Módszeresen és rendszeresen interjúvolom az illetékes hatóságokat a beruházások ügyében, ezen is rajta vagyok.

Mi a helyzet a turbókörforgalommal?

A fele már kész, a másik fele is elkészül.

Az elmúlt 12 éves képviselői munkájában mire a legbüszkébb?

A Miskolcot elkerülő út megépülése volt az első nagyobb sikerem. Kormánypárti képviselőként azt gondoltam, hogy hozunk egy döntést, és ripsz-ropsz megvalósítjuk. Nem úgy ment. Arra gondolni sem mertem, hogy mennyi egyeztetést igényel egy ilyen projekt, hány miniszterrel, hatósággal kell folyamatosan egyeztetni, mire a gondolatból terv, abból pedig aszfalt lesz. De erre nagyon büszke vagyok, mert ha ez nem készült volna el, akkor később nem lett volna Miskolc–Kassa autópálya sem, amit elsőként próbálhattam ki a miniszterelnök úrral.

Szereti a munkáját, mindig erre készült?

Nagyon szeretem. Fiatalon nem erre készültem, de egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult az életem. Mindig is fontosnak tartottam az emberekkel való kapcsolattartást.

Mennyire kell érteni az emberek nyelvén?

Szerintem mindenkivel szót lehet érteni, teljesen mindegy, hogy az adott személy a társadalom melyik rétegébe tartozik. A meghallgatás és megértés még országhatárokat sem ismer.

Mire gondol?

Egyszer Claudia Cardinale olasz színésznővel ebédeltem Lillafüreden. Nagyon jót beszélgettünk, franciául, és megértettem, hogy egy ilyen világsztár is ugyanazokkal a hétköznapi problémákkal küzd, mint én, vagy mint az emberek nagy része.

Hegedűs Andrea (DK) parlamenti mandátumszerzése miatt szeptember 25-én Miskolcon időközi önkormányzati választás lesz. Az elmúlt időszak időközi választásainak döntő részét fölényesen megnyerte a Fidesz–KDNP. Mire számít Miskolcon?

A miskolciak az elmúlt két évben láthatták, hogy mit „produkált” a Velünk a Város frakció, mióta ők vannak, megállt az élet a megyeszékhelyen. Kevesebb villamos jár, a közbiztonság javításra szorul, a város szemetes, és sorolhatnám. Számomra az elmúlt 12 év legfontosabb tapasztalata, hogy nem szavakban, hanem tettekben kell a miskolciakat szolgálni. Ezért mindent bele fogunk adni a kampányba, a jelöltünk egy megbízható, tapasztalt személy lesz. Úgy érzem, minden nehézség ellenére a választók bizalma töretlen. Győzelemre számítok!