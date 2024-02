A közlekedési jelzőlámpa jelzéseinek figyelmen kívül hagyása a legsúlyosabb szabályszegések közé tartozik, amelynek következménye tragikus is lehet.

A tragédiák megelőzésének érdekében a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya rendszeresen tart közúti ellenőrzéseket. A rendőrök legutóbb (2024.02.05.) több esetben is intézkedtek Miskolcon. Többek között olyan sofőrrel szemben, aki a közlekedési jelzőlámpa tilos jelzését figyelmen kívül hagyva hajtott tovább. Továbbá négy olyan sofőrrel szemben is intézkedtek, akik nem használták a biztonsági övet, egy esetben ittas járművezetés miatt szabtak ki bírságot, ahogy azokkal szemben is, akik vezetés közben használták a mobiltelefont. S, amikor az egy is sok: 749 alkoholszondából egy mutatott pozitív értéket.